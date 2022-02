Transfert NBA : Derrick White envoyé chez les Celtics, Josh Richardson débarque aux Spurs !

Quelle trade deadline de folie ! Alors que tous les regards étaient tournés du côté de Philadelphie, les Spurs et les Celtics ont fait des affaires de leur côté : Boston récupère Derrick White et envoie Josh Richardson ainsi que Romeo Langford à San Antonio !

On le savait, Boston souhaitait faire quelques mouvements à l’occasion de cette trade deadline. Après avoir envoyé Bol Bol et P.J. Dozier du côté d’Orlando, Shams Charania de The Athletic a annoncé que les Celtics et les Spurs avaient trouvé un accord. Derrick White débarque à Boston en échange d’un package Josh Richardson, Romeo Langford, un premier tour de draft 2022 (protection 1-4) et un pick swap en 2028.

The Boston Celtics are trading Josh Richardson to the San Antonio Spurs for Derrick White, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

Sources: Boston will also send Romeo Langford to San Antonio. https://t.co/jplPZMxpVw — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 10, 2022

Spurs will also have the right to swap first-round picks with Boston in 2028, sources tell ESPN. https://t.co/eQD9MrQ9ta — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) February 10, 2022

Avec tous ces mouvements, Boston a rempli l’un de ses objectifs : éviter de payer la luxury tax. Il y a encore quelques heures, les Celtics étaient 1,3 million de dollars au-dessus du seuil, pour une taxe de 2 millions à payer. Grâce aux deals conclus dans la soirée, Boston a allégé ses finances. Du point de vue sportif, les Celtics se séparent de Josh Richardson, qu’ils avaient prolongé cet été, certainement en raison de son manque de régularité cette saison. L’ajout de Romeo Langford permet de matcher les salaires et marque la fin du projet de développement du jeune talent du côté du Massachusetts. En contrepartie, ils récupèrent un two-way player avec Derrick White, capable de coups de chaud pour la postseason. Il tourne cette saison à 14,4 points, 5,6 passes et 1 interception par match. Dans le Texas, White était dans les rumeurs depuis un moment et avec la reconstruction qui est en train de se jouer du côté de San Antonio, les Spurs ont décidé de se séparer de leur héros des Playoffs 2019. Ce mouvement s’inscrit dans la continuité du trade intervenu plus tôt entre les Spurs et les Raptors. L’objectif est clair : donner les clés du camtar aux jeunots.

Si durant cette soirée de trade deadline on a pu assister à un gros blockbuster trade, le deal entre les Celtics et les Spurs ne chamboulera certainement pas la Ligue. Cependant, les deux franchises ont rempli leurs objectifs vis-à-vis de cette deadline, et finalement, c’est le plus important…

