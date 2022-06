Arrivé en cours de saison dans un trade avec les Spurs, Derrick White a participé au redressement de Boston. Un impact qui se prolonge dans ces Finales NBA, où Dédé apporte dans tous les aspects du jeu. Le fit entre White et les Celtics, une belle histoire qui symbolise la montée en puissance des C’s.

Si on vous avait dit en janvier que les Celtics seraient en position de gagner une 18e bannière au milieu du mois de juin, vous nous auriez pris pour des fous. Et vous auriez eu raison. Oui mais voilà, cette deuxième partie de saison des C’s fait partie des belles histoires que seul le sport peut nous offrir. Cette équipe moribonde en début de saison s’est transformée en une machine à gagner depuis quelques mois. Les retrouver aussi performants en Playoffs n’est donc pas une si grande surprise. Il y a sûrement eu plusieurs déclics dans cette réaction des Verts, mais un événement semble avoir participé à cette transformation : le 10 février dernier, juste avant la trade deadline, Boston décide d’envoyer aux Spurs Josh Richardson, Romeo Langford et un premier tour pour la Draft 2022 (avec également un pick swap) contre Derrick White. Ce move peut paraître anodin mais il a changé deux-trois trucs pour les Verts, qui sont repartis dans une nouvelle dynamique pour finir la saison régulière à la deuxième place. Bien dans son rôle, Derrick est là pour apporter les petites choses qui font gagner un match. Au rebond, au shoot, en défense ou à la création, il trouve toujours un moyen de contribuer et le collectif bostonien tourne à plein régime. Et comme le super papa est encore monté d’un niveau à partir des Finales de Conf’, on se retrouve avec des Celtics en bonne position pour aller gratter la bague. À la sortie de la séance d’entraînement du jour, Dédé est revenu sur son arrivée chez les C’s et sur l’état d’esprit qui anime ce groupe :

« C’est fun. Nous avons un super groupe, des gars qui se soucient les uns des autres. Nous aimons nous voir réussir entre nous. Nous sommes au plus haut niveau, et simplement le fait de jouer avec des gens qui vous tiennent à cœur et avec qui vous pouvez vous amuser, c’est ça que j’apprécie. » – Derrick White

Une belle déclaration d’amour à un groupe qui vit bien. On pouvait s’en douter, mais on en a la confirmation. Après tout, on ne se relève pas à ce point d’une situation difficile en claquant des doigts. Les difficultés connues par les gars du Massachusetts et les différentes épreuves traversées ont fait grandir ce groupe, qui semble plus fort que jamais. Et on peut dire que Derrick White est le digne représentant de cet état d’esprit, lui qui semble faire l’unanimité en tant que personne et s’est révélé être un facilitateur très précieux sur le terrain. Et attention, car le gars n’a pas dit son dernier mot. Les Celtics sont à deux matchs du bonheur, et Derrick White compte bien continuer pour atteindre l’objectif collectif ultime.

L’arrivée de Derrick White a bien participé à changer la saison des Celtics. Les Verts doivent en partie leur épopée à la montée en puissance du guard, particulièrement chaud sur ces Finales. Mais il faut finir le travail maintenant, avec deux victoires supplémentaires à aller chercher. Pour ne rien gâcher de cette histoire jusqu’ici idéale entre lui et Boston.

