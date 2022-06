Menés 2-1 dans ces Finales NBA, les Warriors ont flanché dans le quatrième quart lors du Game 3, alors même qu’ils avaient réussi à prendre le lead auparavant malgré un début de partie calamiteux. La performance des Celtics est honorable mais pour Gary Payton II, l’ambiance intense du TD Garden est également l’une des clés du succès de Boston.

De nos yeux d’Européens, habitués aux atmosphères explosives des mythiques salles de l’Euroleague ou des grands stades de foot, il est parfois compliqué de saisir l’atmosphère d’une arène NBA. Vous pouvez pourtant compter sur pas loin de 20 0000 supporters chauffés à blanc qui poussent leur équipe dans un fracas d’échos rebondissant sur toutes les parois des immenses structures qui accueillent les matchs. À Boston, on appuie encore plus sur cette notion de public bouillant. Franchise historique de la Ligue, 17 fois championne NBA… ça vous donne des gradins remplis de connaisseurs et surtout de gens ayant l’ADN Celtics. Une perte de balle de l’adversaire ? Un coup à se briser les tympans. Un gros tir primé, un dunk bien vénère ? On n’en parle même pas. Difficile pour l’équipe qui se déplace de pouvoir se concentrer lorsqu’elle joue au cœur d’un chaudron qui ne cherche rien d’autre que la déstabilisation. Et si jamais les spectateurs s’aperçoivent que vous commencez à craquer, c’est fini : ils ne vous lâcheront plus. Pour Gary Payton II, à qui il a été demandé après l’entraînement d’hier quelle a été la plus grosse difficulté lors du Game 3, c’est bien l’ambiance incandescente qui arrive en première position.

« Je dirais que c’est certainement le public. Chaque public supporte son équipe. Hier, ils ont supporté les leurs. Nous les avons entendus. C’était très bruyant, déchaîné… Mais on doit surpasser ça. Revenir, passer outre, et essayer de les faire taire. Ce public fait une grosse différence. » – Gary Payton II

Le coach de Golden State Steve Kerr et le Splash Bro Klay Thompson ont eux fait savoir leur ressenti directement après le match. Ils se sont insurgés des paroles parfois dures à l’encontre notamment de Draymond Green, alors même que des enfants étaient dans le public. On sait que le TD Garden n’est jamais un cadeau, particulièrement lors des Playoffs… et on est bien désolés pour Payton 2.0, parce que cela risque bien d’être encore plus chaud au Game 4. Les Celtics ont l’opportunité de récupérer une balle de match à convertir en Californie, alors il serait naïf de croire que les spectateurs ne seront pas au moins aussi déchaînés que lors de la dernière rencontre. On prend même le pari que l’atmosphère risque de passer encore un cap en matière d’intensité. Maintenant, il convient aussi de dire les choses en entier. Le Chase Center est loin d’être un EHPAD à l’heure de la sieste, c’est même l’une des salles plus chaudes de NBA à l’heure actuelle. Gary peut donc souligner ça, mais difficile de se plaindre quand c’est le même tarif pour l’adversaire à la maison.

Oui, le public est impliqué à 110% dans les encouragements et n’hésite pas à enfoncer l’adversaire dès qu’il montre le moindre signe de faiblesse… mais il ne faut pas oublier qu’on est en Finales NBA les gars. Rien n’est facile sur le terrain, pourquoi le serait-ce dans les gradins ?

Source déclaration : asapsports.com