Victime d’une dillonbrooks aiguë lors des demi-finales de Conférence Ouest contre Memphis, Gary Payton II a dû regarder ses copains de Golden State se qualifier en Playoffs depuis le banc. Mais bonne nouvelle, c’est bien sur le parquet qu’on devrait bientôt revoir le fils à Papa.

Décidément, les bonnes nouvelles s’enchaînent dans la Baie de San Francisco. Alors que les Warriors viennent de décrocher leur ticket pour une nouvelle participation en Finales NBA, ils devraient en plus pouvoir compter sur Gary Payton II lors de la dernière série de la saison. En effet, si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, GPII a de bonnes chances de faire son retour dès le Game 1 contre Boston ou Miami prévu le jeudi 2 juin prochain au Chase Center de San Francisco. Cela reste à confirmer mais rien que de pouvoir imaginer l’arrière sur le terrain pour le début des Finales représente une victoire pour les Dubs, car on se souvient tous de la grosse blessure qu’il a subie lors du Game 2 des demi-finales de conf’ du côté de Memphis. Fauché en plein vol par un Dillon Brooks vraiment pas très malin sur le coup, Payton II n’a pas joué la moindre minute depuis à cause d’une fracture au niveau du coude. À chaud, on se demandait limite si on allait revoir le fils à Papa sur cette campagne de Playoffs. La réponse est donc un grand oui et les Warriors vont ainsi récupérer un véritable soldat pour tenter de remporter un quatrième titre après ceux gagnés en 2015, 2017 et 2018.

Memphis' Dillon Brooks gets tossed for this foul on Golden State's Gary Payton II. Two games, two ejections between the Warriors and Grizzlies. 🎥 @TSN_Sportspic.twitter.com/nTxWW5PfSX — The Athletic (@TheAthletic) May 4, 2022

Clairement, Gary Payton II ne sera pas de trop pour affronter les Celtics ou le Heat. Avec sa défense et l’énergie qu’il amène à chaque fois qu’il se retrouve sur un parquet, il est capable de faire ces winning plays tellement importants dans une série de Playoffs. Cela lui est même arrivé d’apporter un petit coup de boost offensif durant cette campagne 2022, comme lors du Game 5 contre Denver au premier tour où il a planté 15 points en sortie de banc pour mettre le couvercle sur la série. Ultra apprécié dans le vestiaire pour tout ce qu’il apporte et respecté aussi pour son parcours, GPII était même titulaire lors des deux premiers matchs contre les Grizzlies où il fut envoyé en mission défensive sur Ja Morant. La preuve que Steve Kerr n’a pas peur de lui donner des responsabilités et compte vraiment sur lui. Si les Celtics et le Heat ne possèdent pas un arrière du niveau de Morant et basent avant tout leur puissance offensive sur des ailiers comme Jayson Tatum, Jaylen Brown et bien évidemment Jimmy Butler, Gary Payton II arrivera à se montrer utile car ce genre de joueur parvient toujours à trouver un moyen pour aider son équipe à gagner. Reste à voir désormais ce qu’il en est d’Andre Iguodala et Otto Porter Jr., deux ailiers qui sont eux toujours à l’infirmerie et qui pourraient eux aussi servir dans une série contre Boston ou Miami. Le premier est touché à la nuque et ne semble pas encore prêt pour revenir, tandis que le second est forfait à cause d’une blessure au pied depuis le Game 4 à Dallas.

Gary Payton II va bientôt rejouer au basket, et ça c’est le genre de nouvelle qui donne le smile. Car cela nous permettra sûrement de revoir Papa dans les tribunes du Chase Center lors des deux prochaines semaines, lui qui encouragera son fiston pour ses premières Finales NBA.

Source texte : The Athletic