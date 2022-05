Le coude sera dans le plâtre un petit moment pour Gary Payton II, charcuté façon salon du barbecue par Dillon Brooks lors du match 2 de la demi-finale de l’Ouest entre Grizzlies et Warriors. Pendant ce temps, Golden State devra trouver une solution pour combler l’impact défensif du fils de Gary Payton, et spoiler : ça risque de ne pas être si simple.

On a bien cru s’être trompé de chaine lorsque l’on a vu le début de match entre Grizzlies et Warriors ce mardi soir. Patate de forain par ci, prise de catch par là. Il y a logiquement eu de la casse, et c’est Gary Payton II qui en a fait les frais. Sur une contre-attaque rondement menée par GPII, Dillon Brooks lui a décoché une calotte façon Cyril Gane alors que le guard allait tranquillement finir au cercle. Forcément, Gary retombe sur le coude et patatrac, ça se casse : Dillon est logiquement exclu. Des nouvelles concernant une possible – et méritée – suspension du joueur devraient arriver d’ici ce soir. Selon Kendra Andrews de chez ESPN, on ne reverra pas le numéro 0 des Dubs avant minimum un mois, ce qui nous emmène jusqu’aux Finales NBA. Pour les Warriors, le coup est très dur car en plus de perdre un néo titulaire qui a réussi une – à son échelle – excellente saison, Steve Kerr et ses hommes perdent également leur meilleure option défensive sur Ja Morant. Ce n’est vraiment pas un cadeau quand on connaît la pyromanie du chef des Oursons, dont il a d’ailleurs donné l’exemple au dernier match. Ainsi, les Dubs sont dans l’obligation de trouver quelqu’un pour empêcher Ja de faire ce qu’il veut, sinon la série va prendre un tournant plutôt désagréable pour tout l’État Doré.

La faute de Dillon Brooks…pic.twitter.com/Bntzcs1nfe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

Et justement, quel choix le staff technique des Warriors va t-il faire pour remédier à cette situation ? Mettre Stephen Curry sur Ja pourrait être une option envisageable, mais on a bien vu sur la fin du match dernier que le Chef était systématiquement obligé de laisser un mètre à son vis-à-vis pour prévenir des drives bien trop explosifs. Dommage car Ja sait aussi tirer à longue distance, ça la fout mal. Et c’est chaud de laisser Steph prendre des fautes d’entrée de match. La Baie aura besoin de ses stars, et plutôt deux fois qu’une. Klay Thompson ? Le gars est encore au lit alors que la série a commencé dimanche dernier. Pourtant, cela pourrait se révéler gagnant. À l’instar de son Splash Bro, Klay est important pour le succès des siens. Il défend magnifiquement bien Desmond Bane. Jordan Poole est lui aussi un potentiel candidat, mais fait des cauchemars depuis deux jours à cause de la douche prise en fin de match par ce même Ja Morant. Reste Damion Lee, qui a l’avantage d’être relativement peu important dans la rotation offensive pour être envoyé en mission sur Ja et commettre quelques fautes à moindre frais. Le succès final des Warriors dans cette série passera certes par la défense, mais aussi et surtout par l’attaque, car c’est bien dans ce secteur qu’il pêchent collectivement depuis deux matchs.

On ne reverra pas Gary Payton II en maillot de basketball pendant minimum un mois, et uniquement dans le cas où les Warriors arriveraient à poursuivre leur aventure en Playoffs. D’ici là, il faut commencer par dégommer les Grizzlies et ce ne sera pas si facile qu’annoncé, alors tout le monde doit se réveiller et jouer à fond pour espérer l’emporter.