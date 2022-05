On l’attendait dans son costume de Splash Bro après un premier match très moyen, Klay Thompson n’a visiblement toujours pas décidé de commencer sa série. Il serait cool de songer à sortir du lit, car les Warriors vont avoir besoin de lui sous peu si les Grizzlies maintiennent la cadence. Débrief.

On a maté les highlights mais après moult passages au ralenti, c’est bien le vrai Klay Thompson qui est sur le terrain depuis le début de la série. Ce soir, on aurait pourtant préféré qu’il ne s’agisse que d’une pâle copie sortie d’on ne sait où. Sur ce Game 2, ses statistiques sentent bon le fromage un peu trop mature : 12 points, 2 rebonds et 3 passes à un cradingue 5/19 au shoot dont… 2/12 derrière l’arc. Un pourcentage que même Enzo, joueur de D3 du côté de Belleville sur Vie, n’aurait pas osé envoyer le dimanche à 13h30 en lendemain de bringue. Plus sérieusement, si l’on avait dû logiquement faire preuve de retenue après la première manche – Klay ayant inscrit le 3-points de la victoire – il était cette nuit plus compliqué de mâcher ses mots. Dégueulasse, c’est le terme pour qualifier sa production sur le parquet avec des tirs balancés depuis les mauvais espaces, dans le mauvais tempo. Et un Klay Thompson maladroit est comme un aveugle d’un seul œil : on ne peut pas en profiter comme on le voudrait.

Zéro Klay ce soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022

On rigole bien, mais il va vite falloir le second Splash Bro récupère ses facultés d’arbalétrier. Les Grizzlies ont joué avec le cœur, emmenés par un Ja Morant complètement insensé. Si la série revient en Californie et que l’atmosphère sera à priori plus clémente pour Klay, il ne faudra pas qu’il prenne les choses à la légère. Son apport dans tous les compartiments du jeu est essentiel au bon fonctionnement des Warriors. D’accord Steph n’a pas fait un gros match, Poole non plus, mais il doit être capable dans ce cas-là d’assurer un minimum en terme de production statistique. Mettre ses tirs ouverts, c’est – en plus de la défense – à peu près tout ce qu’on lui demande. La bonne nouvelle, c’est qu’en face, Desmond Bane est lui aussi complètement à côté de la plaque sur les deux premiers matchs. Il n’a scoré que 9 et 5 points, alors qu’avant le début de cette série, il n’était plus passé sous la barre des 10 points depuis… le 1er mars dernier. Comme quoi, même s’il s’est trop enfoncé le compas dans l’œil, Klay est toujours un défenseur d’élite. On le sait capable de passer du tout au tout, alors trêve de blabla et rendez-vous samedi prochain pour un Game 3 d’anthologie.

Le réveil ne semble pas marcher, alors on laisse le soin à Draymond Green d’aller secouer son frère d’armes. C’est impératif, car les Warriors pourront difficilement se passer de leur sniper s’ils envisageant d’aller au bout. Et même avant cela, une bande d’Oursons peut être la première à en tirer parti.

