Giannis Antetokounmpo pas en jambes, Ja Morant thermostat 19… et Tyler Herro élu Sixième Homme de l’Année, il s’en est passé des choses cette nuit ! Et si on se posait tous ensemble pour discuter de tout ça tranquillement ? Allez, café !

Au programme de ce « Allez, café » ce mercredi matin ? On discute du tout nouveau trophée de Tyler Herro, bien mérité. Ensuite, direction Boston pour causer de la victoire des Celtics, qui ont trouvé la clé pour faire de Giannis un mec plutôt sympa sur un terrain de basket. Bien sûr, on évoque la rencontre de folie entre Grizzlies et Warriors, qui a débuté façon WWE avant de tourner en un millésime qui risque de faire date. Ah oui, vous êtes plus expresso ou café au lait ? Choisissez votre préféré et on s’installe au calme pour débriefer tout ça pépouze.

Quand certains se lèvent, d’autres se couchent… Rien de mieux qu’un petit « Allez, café » pour faire la liaison entre tous ! Profitez bien, on vous envoie le replay.