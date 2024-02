A quatre mois de la Draft, il nous a paru utile de faire un gros point sur les plus gros prospects français. Pourquoi ? Parce qu’une partie de la rédaction voit évoluer ces gamins au quotidien, et parce que ces gamins sont tout simplement parmi les plus gros prospects… au monde ! Allez, café obligatoire !

Comment ne pas commencer par Zaccharie Risacher. C’était quand la dernière fois où on annonçait un Français Top 1 d’une Draft ? Hum, ok, mauvaise question mais bref, passons. Après le GROS profil détaillé hier sur ton site préféré, on en parle en direct avec un chat qui cartonne. On parle de Zacch, mais on parle aussi de Tidjane Salaün, de Alexandre Sarr et de tout un tas de gamins qui pourraient débouler dans la vie des fans NBA comme des autocars lancés à 120 à l’heure. 1h23 de débrief, en février, sur les stars de demain. Mais rassurez-vous, on risque d’en parler encore et encore, beaucoup plus et très vite. Allez, lancez le replay !