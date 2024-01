Dans l’ombre de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, tous deux promis – pour l’instant – au podium de la Draft 2024, un autre Frenchie commence à monter au rupteur. Mesdames et messieurs, c’est officiel : Tidjane Salaün veut également croquer sa part du gâteau.

Après un match plus compliqué face à Strasbourg, l’ailier du Cholet Basket voulait (et devait) réagir, et vous savez quoi ? Bah c’est ce qu’il a fait. Le natif de Paris, âgé d’à peine 18 ans on le rappelle, a sorti son record personnel aux points lors de la branlée infligée aux Mets 92 (112-83) pour le compte de la 21è journée de championnat. 20 points au compteur, il améliore sa meilleure marque de trois points, qu’il avait établie… la semaine précédente face au Portel et sous les yeux de nombreux scouts NBA venus le superviser.

20 points, 4 rebonds pour Tidjane Salaün ce soir face aux Mets 🔥🔥🔥

Nouveau record en championnat pour le crack des Mauges.

Après un match plus compliqué contre Strasbourg mercredi, le potentiel lottery pick de la Draft 2024 régale 🇫🇷 pic.twitter.com/KTlzLLT9CL

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 27, 2024

Face à une équipe de Boulogne-Levallois diminuée, CB s’impose sans grande difficulté à la Meilleraie !

Prochain match, en BCL, dès mercredi à 19h à la Meilleraie, face à la très belle équipe de Unicaja Malaga, 2ème de Liga ACB.

On compte sur vous pour venir encourager votre… pic.twitter.com/effrQRwnSY

— Cholet Basket (@CB_officiel) January 27, 2024

Projeté à la loterie lors de la prochaine Draft, Tidjane Salaün fait déjà tourner pas mal de têtes chez les managers en NBA qui prévoient de le sélectionner, et sa forme actuelle ne devrait pas refroidir leurs ardeurs, tant l’ailier est sur une belle lancée et continue de cartonner avec Cholet. Déjà auteur de pas mal de grosses sorties en BCL, il aura l’opportunité de récidiver mercredi face à Malaga. En attendant, il semble également trouver son rythme de croisière en championnat, ce qui promet d’être encore plus flippant pour la suite. La Meilleraie n’a pas fini de vibrer pour son crackito Tidjane Salaün, et nous non plus.