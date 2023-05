Après le match 3 des quarts de finale, maîtrisé pour Wemby et les Mets face à Cholet, voici venu le temps des demies avec comme adversaire pour le Vic… l’ASVEL, ancien club de la future star des Spurs. Un défi de taille face au triple champion en titre et pour ce premier match, l’équipe de Vincent Collet a su répondre face au club lyonnais, avec la manière.

Un premier match à Marcel Cerdan avant de rejoindre l’Accor Arena déjà pleine mardi, le tout avec des joueurs déterminés à prendre ce Game 1 déjà décisif. D’un côté, un Wemby bien chaud muni de chaussures roses bien flashy et de l’autre Youssoupha Fall, pivot lyonnais de 2m21 prêt à se donner à fond en attaque et en défense pour annihiler le pouvoir de Victor Wembanyama. Le futur numéro un de la Draft doit encore s’adapter à avoir un adversaire littéralement à sa taille, mais les deux se tirent la bourre tout du long. L’ex-Grizzly Yves Pons est aussi là pour gêner Wemby, et la mission est plutôt réussie pour les intérieurs villeurbannais, en tout cas en début de rencontre. Mais très vite la puissance de Wembanyama fait la diff. Au final ? 19 points à 8/18 au tir, 14 rebonds, 3 interceptions et 2 contres, une victoire avec six unités d’écart pour les Mets, et ça fait donc 1-0 pour Boulogne-Levallois dans cette première demi-finale de Playoffs de Betclic Élite.

Pour voir ce match de Playoffs marqué par la performance collective des Mets, il y avait du beau monde dans les tribunes, avec Joakim Noah et Derrick Rose, anciens coéquipiers chez les Bulls venus voir la relève du basket français en action. On imagine que les deux ont blablaté en français pendant la rencontre vu qu’Evan Fournier a du avoir tout le temps qu’il voulait pour donner des cours de french à D-Rose sur le banc des Knicks. Tony Parker était aussi présent dans les tribunes de Marcel Cerdan, mais son équipe a donc perdu contre le mec qui prendra sa place d’icône française à San Antonio.

La suite ? Ce sera donc mardi soir à l’Accor Hotel Arena, pour faire profiter au plus de monde possible du phénomène Wemby avant son départ. Et la bonne nouvelle, c’est donc que son aventure en Playoffs est plutôt bien partie pour durer quelques jours de plus !