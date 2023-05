Si vous pensiez qu’on allait passer un deuxième Game 7 sans mettre en place le setup de l’année… ce serait mal nous connaitre. Rendez-vous ce soir, 2h30 dans le canapé le plus stylé de Paris, pour vivre l’Histoire tous ensemble !

Un Game 7 c’est quoi ? C’est tout simplement la quintessence de ce sport. Le genre de soirée que tu rêves de vivre toute la saison, quand ta condition de fan t’oblige (mais POURQUOI) à te cogner de grands 145-138 sans aucun enjeu et sans aucune envie de défendre. Ce soir c’est le grand soir, expression un peu beauf pour dire que maman va prendre… on veut bien entendu dire que maman va prendre des confiseries en plus pour ce soir vu que vous allez faire nuit blanche, quel esprit mal placé vous avez, tout de même. Ce soir c’est le grand soir, le deuxième Game 7 de suite entre les Celtics et le Heat à ce stade des Playoffs, ils ne se quittent plus, et le quatrième Game 7 en deux ans pour Boston, les mecs aiment se faire peur.

Les petits plats sont donc dans les grands, venez on va vous mettre bien, en essayant de ne pas se mettre définitivement la voisine à dos, c’est aussi l’objectif. rendez-vous donc peu avant 2h30 pour le bal, afin de tirer ensemble le feu d’artifice de ces Finales de Conférence !