L’EuroBasket féminin commence dans trois semaines, et le groupe de sélectionnées a déjà été réduit à 15 filles dès la fin des Playoffs du championnat de France. Désormais, la mission est de se préparer au mieux pour la compétition où l’Équipe de France vise une première place qui leur échappe depuis 2009. Première étape, la Serbie championne d’Europe en titre, pour une double confrontation à Toulouse. Retour sur le “match aller” remporté par les Bleues avant la revanche qui aura lieu dès ce soir au Palais des Sports de la Ville Rose.

C’est une Équipe de France un peu remaniée qui se rendra en Slovénie pour l’Euro. En effet, Gabby Williams fera l’impasse à cause de problèmes médicaux et des conflits administratifs ont poussé Jean-Aimé Toupane à ne pas sélectionner Marine Johannès pour la suite de l’aventure. Ce sera donc l’occasion cette année de voir les nouveaux talents avec plus de responsabilités qu’auparavant, comme le duo de choc Marine Fauthoux – Iliana Rupert, tout en restant entourées des meubles de cette EDF féminine, Sarah Michel et Valériane Vukosavljevic en tête.

Les Bleues sont en tout cas arrivées à Toulouse déterminées à battre leur némésis, la Serbie, qui les avait battues en finale de l’EuroBasket 2021.

La première mi-temps est maîtrisée par l’Équipe de France avec un écart pris très tôt dans la rencontre, tout le monde apporte au scoring et cela fait vite près de quinze points d’écart pour les Bleues. La Serbie veut revenir mais la France leur cale un bon 15-0 dans la tronche pour finir la première mi-temps en beauté. Seul hic de ce début de rencontre presque parfait, Valériane Vukosavljevic doit sortir sur blessure au cours du deuxième quart-temps à cause d’une blessure brusque au mollet. Une première inquiétude pour la taulière des Bleues…

En seconde mi-temps, les deux teams haussent leur niveau en défense et se poussent chacune dans leurs retranchements. La France est bousculée mais Migna Touré (21 points) répond sur des drives assassins, Iliana Rupert (18 points) fait de même du parking. La défense permettra aux Bleues de garder un bel écart pour empêcher les Serbes de revenir. Score final : 73-61 pour les Françaises.

A noter que seules les personnes présentes dans le Palais des Sports ont eu la chance de voir des images de cette rencontre. Quelques vidéos sont dispos sur les réseaux sociaux des Équipes de France, rien de plus, à part si une âme charitable a sacrifié tout le stockage de son téléphone pour offrir un replay du match à ceux n’ayant pas pu se rendre à Toulouse en tout cas.

Mais bonne nouvelle… le second match contre la Serbie a lieu dès ce soir et sera diffusé sur votre petit écran ! Rendez-vous dès 18h sur BeIN Sports et/ou France 4 pour vivre cette rencontre. Peu importe donc si vous êtes plus Jacques Monclar ou Richard Dacoury, vous aurez le choix pour vivre cette deuxième rencontre où la pépite française Pauline Astier et la combative Marième Badiane feront leur retour sous le maillot bleu après avoir été mises aux repos hier.