Depuis vendredi dernier, on entend beaucoup le nom de Marine Johannès dans les médias. Une affaire controversée qui a pris fin aujourd’hui : l’Équipe de France et la FFBB ont tranché, ils continueront la préparation pour l’EuroBasket 2023 en Slovénie sans elle.

Lundi 22 mai, l’ASVEL Féminin remporte le titre de championnes de France. Marine Johannès désormais double championne avec Bourges puis Lyon fond en larme sur le terrain. La pression sur le terrain est retombée mais celle en dehors reste car le président de la Fédération est présent pour remettre le trophée à l’équipe vainqueur. Hué par le public, il passe devant MJ sans lui remettre sa médaille d’or, le Maire de Lyon lui mettra autour du cou ensuite. Une image forte de symboles qui prend beaucoup plus de sens aujourd’hui. Oui, l’Équipe de France féminine a annoncé son effectif pour la suite de la préparation pour la prochaine échéance : quinze joueuse au lieu de seize, Marine Johannès vient officiellement de quitter l’aventure.

Alors que ses coéquipières à l’ASVEL ont rejoint Paris hier pour commencer leur préparation, Marine Johannès avait demandé à la rejoindre cinq jours après. La raison ? Gérer un problème administratif autour de son contrat en WNBA avec le New York Liberty. Elle qui veut rejoindre les États-Unis et cette équipe surpuissante de la Grosse Pomme après sa campagne internationale ne sera pas accueillie à l’INSEP à son retour. Son absence dès le début de sa période de préparation avec les Bleues n’est pas acceptée par la Fédération Française de Basket.

La néo-retraitée et team manager, Céline Dumerc, a pris la parole à ce sujet en disant que ces choix “étaient en dehors de la volonté” de l’Équipe de France. De l’autre côté, Marine Johannès a essayé d’être le plus arrangeante possible pour les deux parties que sont sa franchise WNBA et son pays, mais cela pourrait bien lui coûter sa participation à l’Euro 2023 et aux JO de Paris l’année suivante.

Pas de MJ donc, mais tout de même quinze filles, puis douze, qui tenteront de faire le taf pour ramener une médaille malgré ce climat bien spécial autour de la sélection. Pas de Gabby Williams non plus, blessée, mais un roster dans lequel Toupane et son staff devront piocher pour faire le dernier cut, un roster dont Marine Fauthoux, Sarah Michel, Alexia Chartereau, Valeriane Vukosavljevic, Iliana Rupert et Sandrine Gruda seront cette année les taulières.