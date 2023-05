Tranquille en marcel depuis Taïwan, Dwight Howard s’est confié à Shams Charania quant à ses aspirations pour le futur. Content de pouvoir casser des gueules en Asie, et satisfait de sa carrière, D12 est en paix avec lui-même, même si on ne dit jamais non à la Grande Ligue.

38 points par-ci, 31 rebonds par-là, voilà les stats habituelles d’un joueur NBA traversant le Pacifique pour continuer à jouer au basket. Apparemment c’est assez pour satisfaire Dwight Howard, qui a rejoint les Taoyuan Leopards à Taïwan fin 2022 et qui espère d’ailleurs voir quelques ex-collègues en difficulté le rejoindre (on vous parle James Harden, Klay Thompson et compagnie…). D’ailleurs, D12 kiffe Taïwan, et on est presque sûr que c’est réciproque au vu de la re-sta qu’il est devenu après quelques semaines passés dans le championnat local. Sélection au All-Star game et participation au concours de… 3-points, Dwight est passé de Superman à Sniperman.

En même temps, le gars ne va pas dire aux yeux de la twittosphère qu’il pleure la NBA tous les jours, et il n’a d’ailleurs pas oublié de mentionner qu’il ne dirait pas non à une petite proposition contractuelle, en particulier si elle lui permettait d’aller zieuter le trophée Larry O’Brien. C’est en tout cas ce qu’il a dit à Shams, au cours d’un entretien pour FanDuel.

“I would love to finish off my career with an NBA team, hopefully win an NBA championship”@DwightHoward says he would love to come back to the #NBA 👀#RunItBack with @ShamsCharania @MichelleDBeadle @ChandlerParsons & @bansky pic.twitter.com/X0KEzROypE

— FanDuel TV (@FanDuelTV) May 24, 2023

“J’adorerais terminer ma carrière avec une équipe NBA, avec un peu de chance en gagnant un titre.” – Dwight Howard

Depuis son départ d’Orlando il y a dix ans, Howard a enchaîné les contrats partout à travers les États-Unis, alternant entre bonnes et moins bonnes expériences, sans oublier d’aller chercher sa bagouse du côté de Los Angeles en 2020. Oui, clairement, ce n’est plus le grand Dwight Howard, mais quand on voit les mensurations du bonhomme on se dit que le pivot pourrait encore rendre des services dans une rotation. Si on est passé du monstre athlétique au monstre tout court, ses 2m08 et ses ailes de condor devraient lui permettre de prendre des rebonds et de défendre un minimum sans avoir besoin de sauter bien haut.

Sur ses trois dernières saisons dans la Grande Ligue, entre Los Angeles et Philadelphie, Dwight Howard c’est, en gros, 7 points et autant de rebonds en une bonne quinzaine de minutes sur les parquets. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais de quoi se demander ce que DeAndre Jordan et Tristan Thompson ont fait de plus pour avoir un contrat. Oups, petite balle perdue mais vraie question, on parle quand même ici d’un gars surnommé Superman qui a collectionné les sélections All-Star et les apparitions dans les All-NBA Teams, malgré toutes les limites qu’on lui connait aujourd’hui. Alors, cette escale à Taïwan ? The Last Dance, ou simple visite passagère pour Dwight ?

Si aucune franchise ne lui a proposé de contrat en 2022 à 37 ans, ce n’est pas forcément en allant vers les 38 que ça va s’améliorer, désolé le D. D’ici la prochaine update, on te souhaite de bonnes vacances à rouler sur Taïwan, en espérant que tes potes en galère viennent te tenir compagnie. Et, qui sait, le téléphone pourrait peut-être vibrer cet été…

Source texte : FanDuel