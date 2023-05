Kyrie Irving met un stop aux rumeurs sur son avenir

Free agent cet été, Kyrie Irving risque d’être au centre de toutes les rumeurs. Annoncé proche de prolonger à Dallas puis envoyé aux Lakers par certains insiders, Uncle Drew a tenu à mettre un stop aux spéculations. Le meneur n’a pas encore choisi sa prochaine destination.

Les Playoffs battent leur plein mais la boîte à rumeurs continue de tourner à plein régime dans les couloirs de la NBA. Telle franchise est dans le dur ? Hop, on annonce un rebuild. Trae Young assiste à un match des Lakers ? C’est parti pour lui filer un maillot Purple and Gold. Un autre bonhomme n’échappe pas à cette frénésie spéculative et c’est Kyrie Irving. Le meneur sera en fin de contrat cet été et il testera la Free Agency pour décider de son futur.

Alors que la date du 1er juillet (l’ouverture officielle du marché) est encore lointaine, certains (H)experts sortent déjà la boule de cristal pour annoncer le choix à venir d’Uncle Drew. Pour les uns c’est sûr, il va prendre le gros chèque à Dallas. Pour les autres, il va venir rejoindre son pote LeBron James aux Lakers. Une théorie renforcée par le récent coup de pression du King sur une potentielle retraite (un moyen de pousser Rob Pelinka à agir pour recruter Kyrie ?).

Bref, chacun a son petit avis sur la suite de la carrière du joueur de 31 ans mais seul lui a les cartes en main pour décider de sa prochaine destination et il l’a fait savoir dans un live avec ses fans.

Kyrie tells fans to not believe any rumors of where he will go this Free Agency. It’s all for clicks pic.twitter.com/SUaKRGuPK1

“Je suis agent libre cet été, mais je ne suis pas pressé de prendre une décision. Les spéculations autour de mon nom de la part de tous ces individus qui passent à la télévision, de ces personnalités…. Quand ils parlent de mon nom et qu’ils évoquent des équipes potentielles où je vais, respectueusement, je vous demande d’arrêter d’y prêter attention. Je ne suis pas pressé de prendre une décision”.

En vacances depuis le 10 avril, Kyrie Irving prend donc le temps de peser le pour et le contre pour la suite. Prolonger à Dallas avec Luka Doncic ? Partir à Los Angeles avec LeBron ? Aller vers une autre franchise non mentionnée jusqu’à présent ? On est bien curieux de connaître la décision du joueur. Si Uncle Drew parvient à négocier un contrat max, il pourrait signer un deal de 272 millions sur cinq ans avec les Mavs. Les 29 autres franchises ne peuvent elles lui proposer “que” 202 millions sur quatre années.

