LeBron James pense à la retraite, elle est bien bonne celle-là

Balayés par les Nuggets en Finales de Conférence Ouest cette nuit, les Lakers ont fini par s’écrouler après leur folle ascension des dernières semaines. Après l’élimination, LeBron James est passé par la traditionnelle conférence de presse, dans laquelle il a laissé sous-entendre qu’il pensait à la… retraite. Quoi ? LeBron et retraite dans la même phrase ?

“On verra ce qu’il va se passer. Je ne sais pas. Je dois penser à beaucoup de choses. D’un point de vue personnel, mon avenir dans le basket, je dois réfléchir à beaucoup de choses.”

Voilà comment LeBron James a quitté le podium après son dernier match de la saison, une défaite 113-111 face aux Nuggets où il a planté 40 points en jouant quasiment les 48 minutes de la rencontre. Il n’en fallait pas plus pour lancer les spéculations sur son avenir. Dave McMenamin, le journaliste d’ESPN qui couvre les Lakers durant toute la saison, est ainsi allé demander des précisions auprès du King, qui a confirmé le fait qu’il pensait effectivement à la retraite. Même son de cloche du côté des sources de Bleacher Report et TNT, qui indiquent que la retraite est une “option envisagée” par LeBron cet été.

Existe-t-il vraiment un scénario dans lequel James ne porte pas le maillot des Lakers à l’entame de la saison 2023-24 ? Visiblement oui, mais on a clairement du mal à y croire et ce pour plusieurs raisons.

Raison numéro 1 : LeBron possède encore deux années de contrat (avec une player option sur la deuxième) avec la franchise de Los Angeles pour plus de 97 millions de dollars. On doute qu’il fasse une croix là-dessus.

Raison numéro 2 : LeBron a exprimé encore et encore sa volonté de jouer avec son fils Bronny en NBA, mais ce dernier ne débarquera pas dans la Grande Ligue avant 2024 au plus tôt.

Raison numéro 3 : LeBron vient de planter 40 points en 48 minutes avec un bobo au pied, donc ce n’est pas encore l’heure de la retraite.

Alors bien sûr, le King a 38 ans, 20 saisons NBA dans les jambes, et doit faire face à de plus en plus de pépins physiques (il pourrait notamment se faire opérer du pied cet été). Il a tout accompli dans sa carrière et est devenu cette saison le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Il est considéré comme l’un des deux meilleurs joueurs all-time et le GOAT pour certains, et est devenu milliardaire. Donc s’il veut vraiment s’arrêter, il peut dire stop à n’importe quel moment. Mais tout ça ressemble quand même plus à un coup de comm qu’autre chose.

Grand spécialiste pour faire passer des messages subliminaux, le King a peut-être voulu mettre un coup de pression au manager des Lakers Rob Pelinka en vue de cet été. Rien de mieux que de jouer la carte de la potentielle retraite pour forcer Pelinka à monter le meilleur roster possible autour de James, qui a joué pendant toute la première partie de saison avec un roster déséquilibré.

Pour rappel, les Lakers ont plusieurs dossiers à gérer durant l’intersaison, notamment celui d’Austin Reaves (agent libre) sans oublier Rui Hachimura. Il faudra aussi garder un œil sur l’agent libre All-Star Kyrie Irving, que James aimerait probablement avoir à la place de D’Angelo Russell au vu de la série cata de ce dernier contre Denver. Seulement quatre joueurs sont actuellement sous contrat garanti avec les Lakers pour la campagne 2023-24, autant dire que tout reste à faire pour Rob Pelinka.

Sans aucun doute, les derniers mots de James vont résonner du côté de la Cité des Anges dans les semaines à venir. Mais est-ce qu’on croit pour autant à une retraite imminente du King ? Pas à nous LeBron, pas à nous.

