LeBron James sauve les Lakers à Utah : 37 points et le game winner pour le King !

D’abord en contrôle puis à deux doigts de la défaite, les Lakers sont passés par toutes les émotions cette nuit à Utah. Il aura fallu un LeBron James clutch pour aller arracher une précieuse victoire dans la course aux Playoffs.

Pour retrouver toutes les stats de cette rencontre, c’est ici.

Mais quelle fin de match sous oxygène pour les fans des Lakers ! Ce qui devait être une victoire pliée s’est subitement transformée en cauchemar, la faute à des Angelinos qui donnent le bâton pour se faire battre, trop suffisants et multipliant les erreurs idiotes dans le money time. À 1m43 de la fin du match, il y a +10 pour les Purple and Gold. Autrement dit ? Pas de quoi flipper, une bonne gestion du chrono et un petit stop ou deux et c’est terminé.

Enfin… non.

Pourtant privé de Lauri Markkanen, Jordan Clarkson ou encore Walker Kessler, le Jazz va aller placer un petit 10-0 avec Kelly Olynyk en leader. De quoi imaginer un choke énorme pour des Lakers qui ne peuvent pas se permettre la moindre défaite s’ils veulent croire à un Top 6. Menés une bonne partie de la prolongation, les Californiens sont passés près du scénario catastrophe. Il aura fallu un LeBron James de gala, de retour à sa meilleure forme et auteur de 9 de ses 37 points durant la prolongation, avec en point d’orgue ce shoot de la gagne pour permettre à L.A. de poursuivre sa belle série du moment.

Le layup de la victoire signé LeBron, pour ponctuer son match à 37 points.pic.twitter.com/OS7fGEN6PS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2023

4ème victoire de rang pour les Lakers, la septième en huit matchs. De quoi maintenir la pression sur les Clippers et les Warriors, au coude à coude au classement. Cela tombe bien, il y a un derby de Los Angeles qui est prévu pour.. ce soir. Les frères ennemis de L.A. se retrouvent au meilleur moment, avec notamment les retrouvailles entre Russell Westbrook et ses anciens coéquipiers. On peut déjà préparer le popcorn.