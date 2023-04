Les Sixers recevaient les Celtics pour le choc de la nuit en NBA. Grâce à un Joel Embiid extraordinaire de facilité, c’est Philadelphie qui l’emporte au finish. Une masterclass de plus pour un Jojo MVPesque.

Pour retrouver la feuille de stats complète de cette rencontre, c’est par ici.

Voilà un match qui sent bon la rivalité et les Playoffs. Deuxième et troisième à l’Est, Boston et Philadelphie sont appelés à s’affronter dès le second tour en postseason, si tout le monde fait le boulot. Une affiche de rêve dont on a eu un petit teaser cette nuit. Dans le premier rôle, pas de surprise : Joel Embiid.

Entré rapidement dans son match (18 points dès le premier quart), le Camerounais a livré un véritable récitable. Super footwork, du fadeaway de tous les côtés, une domination sans merci pour faire plier la raquette de Boston, orpheline de Robert Williams. Jojo cette nuit ? 52 points, 13 rebonds, 6 passes, 2 contres, à 20/25 au tir ! Absolument monumental, et ce match de bourrin va sans doute lui offrir quelques bulletins supplémentaires pour le MVP 2023. De l’avis de Doc Rivers, la course est même déjà terminée.

« La course au MVP est terminée. Vraiment. Ce soir, on rentrait aucun tir. Et il a mis la moitié de nos points dans un match NBA… La course est terminée. »pic.twitter.com/S0nHA68thq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2023

Car il faut être clair, ce match n’aurait pas été gagné sans la perf du pivot, qui a marqué plus de points que toute son équipe réunie ! (52-51) Mais Embiid a encore été là pour sauver la patrie, scorant, défendant, faisant les décalages au bon moment pour libérer les copains et notamment un P.J. Tucker facteur X en fin de match, mais nous offrant aussi une bonne dose de showtime (notamment sur ce poster sur Kornet).

JOEL EMBIID THROWS IT DOWN 😤 pic.twitter.com/FfFY8ho3iL — Bleacher Report (@BleacherReport) April 5, 2023

Victoire donc pour Philly, face à une équipe de Boston qui n’aura pas à rougir en filant sous la douche. L’absence de Jaylen Brown a clairement pesé, tout comme celle de Rob Williams face à Embiid. Malgré ça et un match pas franchement folichon de la part de Jayson Tatum, il n’y a que deux points d’écart au tableau d’affichage. De quoi quand même positiver dans l’optique d’une future confrontation, même si les Celtics ont très certainement dit adieu à la première place de la Conférence Est cette nuit.