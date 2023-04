NBA Awards 2022-23 : voici nos votes ! Apéro TrashTalk

Nous sommes plus qu’à cinq jours de la fin de la saison régulière 2022-23. Qui dit fin de saison régulière dit NBA Awards, et qui dit NBA Awards dit évidemment Apéro TrashTalk.

C’est un classique. Chaque année, à cette période, on parle de la course aux différents trophées individuels : Rookie de l’Année, MIP, Coach de l’Année, Sixième Homme de l’Année, Défenseur de l’Année et bien évidemment MVP. Plus que parler, on se mouille en dévoilant nos votes ! Comme vous pouvez l’imaginer, ça part vite en débats et discussions à rallonge, car certaines récompenses ne sont vraiment pas faciles à décerner. Résultat, ça donne un Apéro TrashTalk d’une durée de… 93 minutes, l’équivalent d’un match de foot hors Coupe du Monde au Qatar.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !