Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Sensationnel avec la Finlande lors du dernier EuroBasket, le All-Star du Jazz Lauri Markkanen a indiqué son intention de participer à la prochaine Coupe du Monde de l’été prochain. (Source : HoopsHype)

Quand reviendra Zion Williamson ? Difficile à dire. Mais d’après les dernières infos, il participerait actuellement à des 3×3 à faible intensité. Traduction : il est sur la voie du retour, mais c’est encore un peu tôt pour le voir sur les parquets NBA. (Source : The Athletic)

Lonnie Walker IV envisage sérieusement de participer au Slam Dunk Contest de l’année prochaine. (Source : Bleacher Report)

Le MVP de la saison selon Stephen Curry ? “Joel Embiid, car il a pris encore une nouvelle dimension cette année.” (Source : Bleacher Report)

De retour avec les Warriors, Andrew Wiggins pourrait faire ses “grands débuts” vendredi face aux Kings. Mais rien n’est encore défini. (Source : NBC Sports Bay Area)

Les Celtics ont signé Justin Champagnie. Champagne pour lui ! (Source : The Athletic)

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

