Grand favori de la finale de la March Madness qui s’est déroulée cette nuit à Houston, UConn a fait honneur à son statut de rouleau compresseur. Comme lors du reste du tournoi, les Huskies n’ont pas tremblé pour écarter San Diego State (76-59), décrochant ainsi le cinquième titre de leur histoire.

1999, 2004, 2011, 2014, et donc 2023.

Inarrêtables depuis le début de la March Madness, les UConn Huskies viennent d’entrer dans le cercle très fermé des universités possédant minimum cinq titres de champion sur leur palmarès (UCLA, Kentucky, North Carolina, Duke, Indiana, et donc UConn). Et à aucun moment on n’a vraiment douté de leur capacité à aller au bout.

Ni même en début de match, quand San Diego State a commencé fort en attaque pour prendre un premier avantage au score. Ni même à cinq minutes de la fin, quand les Aztecs ont réussi à revenir à seulement cinq points après un mauvais passage des Huskies en attaque. Non, il n’y avait pas la place pour le doute, car UConn était tout simplement trop complet pour être inquiété par San Diego State, équipe valeureuse mais trop limitée en attaque.

Sans être parfaits, les Huskies ont été sérieux des deux côtés du parquet et les Aztecs n’ont pas pu résister. Durant la première mi-temps, San Diego State a connu un énorme trou d’air en attaque : plus de 11 minutes sans mettre le moindre panier, une incapacité à scorer dans la raquette face aux intérieurs Adama Sanogo et Donovan Clingan, des turnovers directement sanctionnés en transition, autant dire que ça sentait déjà le KO à +16 pour UConn.

Les Huskies ont ensuite perdu un peu leur rythme en attaque, ce qui a permis à San Diego State de rester dans le match. Les Aztecs, qui possédaient également 14 points de retard en demi-finale face à Florida Atlantic, sont réputés pour ne jamais rien lâcher, et ont une nouvelle fois montré leur résilience cette nuit. Grâce à quelques banderilles à 3-points, des lancers-francs bienvenus et une défense comme souvent solide (sur demi-terrain et pour provoquer des pertes de balle), San Diego State a recommencé à espérer en milieu de deuxième mi-temps après un 9-0. Espoir de courte durée cependant, les Huskies répondant très vite au défi adverse, tel un champion. À 60-55 avec cinq minutes à jouer, le sniper Jordan Hawkins (16 points) a planté un énorme tir primé après un système parfaitement exécuté, et UConn n’a plus vraiment été inquiété par la suite. Très adroit sur la ligne des lancers tout au long du match (24/27), les Huskies ont à nouveau creusé l’écart pour finalement s’imposer de 17 points.

The Huskies are closing in 👏#NationalChampionship pic.twitter.com/nQaVKKBcUy — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 4, 2023

Les hommes forts du match côté UConn ? Le meneur Tristen Newton tout d’abord, auteur de 19 points (5/11 au tir, 8/8 aux lancers), 10 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. L’intérieur Adama Sanogo ensuite, élu MOP du Final Four après une nouvelle performance solide (17 points, 10 rebonds), tout ça alors qu’il est en plein ramadan. Andre Jackson Jr., dont le leadership a été salué par son coach après la rencontre, a encore une fois montré sa polyvalence malgré une prestation plutôt discrète dans les chiffres (3 points, 3 rebonds, 6 passes, 2 steals).

Mais au final, ce qu’on retiendra avant tout, c’est la puissance collective démontrée par l’équipe de Dan Hurley, tout simplement au-dessus du lot tout au long de la March Madness. Jamais vraiment challengés, les Huskies méritent largement leur titre de champion, eux qui ont balayé tous les doutes qui pouvaient les entourer avant le début du tournoi.

Les anciens d’UConn, de Kemba Walker à Ray Allen en passant par Emeka Okafor ou encore Caron Butler, peuvent être fiers. Tous présents à Houston pour encourager les Huskies, ils ont vu l’équipe de 2023 perpétuer la belle tradition entamée en 1999 à travers le tout premier titre de l’histoire du programme. Cinq titres en un quart de siècle, chapeau !