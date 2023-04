Comme chaque lundi, la NBA vient d’élire les deux meilleurs joueurs de la semaine écoulée. Los Angeles et Brooklyn sont à l’honneur aujourd’hui, puisque Anthony Davis et Mikal Bridges raflent la mise.

Si les Lakers sont en pleine ascension à l’approche des Playoffs NBA, c’est notamment grâce à Anthony Davis. Déjà énorme lors de l’absence de LeBron James, AD continue d’enchaîner les performances de folie en ce début du mois d’avril : 38,7 points de moyenne, 11,7 rebonds, 2 contres, plus de 65% de réussite au tir et 80,6% aux lancers-francs, voici les stats de la superstar des Lakers sur ses trois derniers matchs. Sous son impulsion, Los Angeles a terminé avec trois victoires et peut légitimement croire au Top 6 de la Conférence Ouest à une semaine de la fin de la saison régulière. On espère juste qu’AD restera en bonne santé jusqu’au bout, lui qui nous a fait une nouvelle frayeur face aux Wolves ces derniers jours.

Dans la Conférence Est, c’est donc Mikal Bridges qui a été récompensé par la NBA, lui qui fait plus que jamais étalage de son talent depuis son arrivée à Brooklyn à la trade deadline. Auteur notamment de 42 points face à Atlanta vendredi dernier, Bridges a lâché une semaine en 33 points – 6 rebonds – 4 passes à 50-40-90 au niveau des pourcentages au tir. Des chiffres à la Kevin Durant pour celui qui s’est justement fait transférer contre KD il y a quelques semaines. Là encore, ces grosses perfs individuelles ont été réalisées dans des victoires, les Nets restant sur une série de trois succès consécutifs pour solidifier leur sixième place à l’Est.

Parmi les autres nominés, à l’Ouest on a Brandon Ingram (Pelicans), Domantas Sabonis (Kings), Stephen Curry (Warriors) ainsi que Devin Booker et Kevin Durant (Suns). À l’Est, Donovan Mitchell (Cavaliers), Jayson Tatum (Celtics), Jalen Brunson, Immanuel Quickley (Knicks), Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday (Bucks) possédaient également un dossier sérieux.

Source texte : NBA