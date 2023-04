En s’inclinant à Atlanta dimanche, les Mavericks ont réduit encore un peu plus leurs chances de se qualifier pour le play-in tournament. Des chances tellement réduites aujourd’hui que la franchise de Dallas pourrait carrément décider de tirer un trait sur le reste de la saison régulière.

Mathématiquement, les Mavs ne sont pas encore éliminés de la course au play-in. Il reste donc une “lueur d’espoir”, mais ça ne sent pas bon du tout.

À l’heure où ces lignes sont écrites, Dallas (bilan de 37 victoires – 42 défaites) possède un match complet de retard sur le Thunder (38-41), et le tiebreaker appartient en plus à Oklahoma City en cas d’égalité en fin de régulière. Cela signifie que pour espérer prendre la dernière place qualificative pour le play-in tournament, les Mavs doivent terminer avec un meilleur bilan qu’OKC. Sachant qu’il ne reste que trois matchs à jouer au total pour les deux équipes, c’est hyper tendu.

Du coup, du côté de Dallas, on commence sérieusement à regarder vers la Draft plutôt que vers le play-in. D’après Shams Charania de The Athletic, les Mavs pourraient tout simplement shutdown Luka Doncic et Kyrie Irving pour les trois dernières rencontres face à Sacramento, Chicago et San Antonio.

The Mavericks are ‘seriously considering’ shutting down Luka Doncic and Kyrie Irving to push for a top 10 pick, per @ShamsCharania (h/t @RealGM) pic.twitter.com/VwHMSZsVzV — NBACentral (@TheNBACentral) April 3, 2023

L’objectif est simple : conserver son choix de premier tour à la Draft 2023.

Comme expliqué dans un récent papier sur la situation des Mavericks, Dallas doit encore envoyer un pick de premier tour aux Knicks dans le cadre du transfert de Kristaps Porzingis en janvier 2019. Ce pick est néanmoins protégé Top-10, ce qui signifie que les Mavs le conserveraient cette année en cas de choix dans les dix premiers (et le pick sera ainsi donné aux Knicks en 2024 ou 2025). Dans le cas inverse, les Texans ne pourront pas se renforcer via un premier tour de draft en juin prochain, ce qui n’arrange évidemment pas les affaires de Dallas vu l’urgence de la situation et le manque de soutien actuel autour de Luka Doncic.

S’ils décident effectivement de faire une croix sur la saison actuelle, les Mavs augmenteront forcément leurs chances à la prochaine Loterie, eux qui possèdent actuellement le dixième pire bilan NBA tout pile. Un pick de premier tour de draft pourrait représenter la première étape pour renforcer l’effectif, avant d’autres potentielles transactions sur le marché des transferts et à la Free Agency. Mais Dallas sera également dépendant des envies de Kyrie Irving cet été, lui qui sera agent libre et qui aura donc la possibilité de partir sans aucune contrepartie. Un scénario potentiellement catastrophique pour les Mavs…

_________

Source texte : Shams Charania