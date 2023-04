Que se passe-t-il avec Andrew Wiggins ? Pourquoi est-il encore absent ? Quand reviendra-t-il ? Les questions autour de l’ailier de Golden State se sont multipliées ces dernières semaines. Mais ça y est, Wigs est sur le point de revenir chez les Warriors, juste avant le début des Playoffs !

Cela fait depuis le 13 février qu’Andrew Wiggins n’a pas foulé un parquet NBA.

Le mystère autour de son absence n’est pas résolu, lui qui est resté éloigné de son équipe pour “raisons personnelles” ce qui a évidemment nourri les spéculations. Mais au moins, on sait qu’il sera disponible pour le moment le plus important de la saison. Adrian Wojnarowski d’ESPN a effectivement indiqué que le Canadien reviendra dans le groupe californien en début de semaine, après 21 matchs d’absence au total.

ESPN Sources: Golden State Warriors All-Star forward Andrew Wiggins is nearing a return to the team and is expected to be back early this week. Wiggins has missed 21 games attending to a family matter. Huge boost for the defending champions and sixth seed in the West. pic.twitter.com/bQAw8ixINI

