À domicile face aux Rockets, les Warriors ont fait le métier avec une victoire 120-101, construite grâce à son duo du jour : Stephen Curry et Andrew Wiggins.

Lentement mais sûrement, le champion en titre retrouve des couleurs. Ce n’est pas toujours du grand art, il y a parfois des frayeurs inutiles, mais les Dubs remontent la pente et se retrouvent sixièmes à l’Ouest grâce à la victoire de cette nuit contre Houston. Le match en lui-même ? Pas un thriller digne d’Alfred Hitchcock malheureusement, Houston ne réussissant pas à claquer une seconde remontada en 24h. Il faut dire qu’en face, deux garçons n’avaient pas envie de se prendre trop la tête. Klay Thompson sur la touche pour cause de load management, Stephen Curry s’est trouvé un autre partenaire pour faire trembler les ficelles adverses : Andrew Wiggins. En feu derrière l’arc, les deux joueurs se sont parfaitement relayés pour repousser les tentatives de comeback de Houston. 36 points, à 14/19 au tir et 8/10 de loin pour Drew’ (ou devrait-on dire KD, on sait pas trop), monstrueux au retour des vestiaires et parfait acolyte d’un Steph qui nous sort une soirée normale au boulot, enfin pour un monstre comme lui. 30 points, 10 passes à 8/17 du parking pour le double MVP, qui a fini le taf malgré un bobo à la cheville et envoyé les baby Rockets au lit avec deux dernières bombinettes alors que ceux ci revenaient sur les talons des Dubs. On pourra aussi noter la belle perf de Jordan Poole, qui nous sort un deuxième bon match en 24h, c’est pas arrivé souvent ces derniers temps. Le Chase Center reste une place forte pour les Warriors. (11 victoires pour une seule défaite)

Non content de porter Golden State vers la victoire, Curry et Wiggins se sont offerts une page dans les bouquins d’histoire de la Ligue. Selon Kendra Andrews d’ESPN, le duo est devenu la troisième paire de coéquipiers à inscrire huit 3-points dans le même match. Pas un mince exploit puisque le tandem Curry-Thompson n’a jamais atteint ce seuil, toujours selon l’insider. Un record rendu aussi possible par les progrès de l’ailier à longue distance. Avec 45% from downtown, Wiggins pulvérise sa meilleure moyenne de saison (39%, c’était l’an passé) et il n’a jamais aussi bien shooté depuis son arrivée à San Francisco. Une bonne nouvelle pour les ambitions des Dubs.

Andrew Wiggins et Stephen Curry en feu, les Warriors dominent logiquement Houston pour revenir dans le Top 6 à l’Ouest. Il n’y a que trois matchs d’écart avec le leader Phoenix… On dit ça, on dit rien.