On poursuit ce week-end de folie avec sept nouvelles rencontres. Des retrouvailles entre Brunson et les Mavs aux flambées d’Anfernee Simons et des Warriors, retour sur les principales infos des derniers matchs, c’est le résumé de la nuit !

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Knicks – Mavs : 100-121

Clippers – Kings : 96-123

Hornets – Bucks : 96-105

Wolves – Thunder : 128-135

Raptors – Magic : 121-108

Warriors – Rockets : 120-101

Jazz – Blazers : 111-116

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

Retrouvailles perdantes pour Jalen Brunson face à Dallas. Malgré un début de match à l’avantage de New York, les hommes de Big Apple ont coulé au retour des vestiaires face à des Mavs en mode sniper, à l’image de Tim Hardaway Jr. (8/13 de loin), revenu briller dans son ancien jardin. Victoire nette et sans bavure pour les protégés de Jason Kidd.

Les Kings ont donné la fessée aux Clippers dans le sillage d’un très bon Domantas Sabonis et avec un Keegan Murray en season high. Puissance de feu en attaque, de belles choses en défense également pour Sacramento, un match bien complet. Pas grand-chose à sauver de ce match pour L.A. Moussa Diabaté a profité du garbage time pour empiler les minutes.

Les Raptors ont oublié les deux raclées subies contre New Orleans et Brooklyn en gérant avec sérieux le Magic. OG Anunoby et Pascal Siakam ont mené la meute de dinos, le petit meeting entre joueurs a visiblement fait son effet au Canada.

Sans Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ni Jrue Holiday, Milwaukee parvient quand même à gagner à Charlotte. Brook Lopez et Bobby Portis ont joué au daron, le match était clairement pas fou.

Portés par un duo Wiggins-Curry en feu, les Warriors enchainent une deuxième victoire en 24h face à Houston. Golden State rentre dans le Top 6 à l’Ouest.

Rudy Gobert expulsé, des techniques sifflées à la pelle, ce match entre Wolves et Thunder sentait l’orage (sans mauvais jeu de mots). C’est finalement OKC qui prend le meilleur dans le money time avec un Jalen Williams qui sort de sa boîte pour soutenir Shai Gilgeous-Alexander.

Toujours privés de Damian Lillard, les Blazers se sont appuyés sur un Anfernee Simons taille patron pour aller gagner à Utah. Nouveau record en carrière pour Ant avec 45 points.

LE TOP PICK EN TTFL : Anfernee Simons

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Andrew Wiggins tonight in the Warriors win: 🎯 36 PTS

🎯 5 REB

🎯 8 3PM pic.twitter.com/SnGkPy4HK0 — NBA (@NBA) December 4, 2022

O.G. Anunoby was hooping in the Raptors’ W! 32 PTS

4 AST

3 STL pic.twitter.com/HjC4G1eyuV — NBA (@NBA) December 4, 2022

Greg Brown III with AUTHORITY ‼️ Blazers-Jazz is a good one in Q4 on the NBA App! 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/tb08lRV73A — NBA (@NBA) December 4, 2022

This Steph bucket is too tough 😤 He’s got 18 PTS as the Warriors lead. 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/s7NqafUwxy — NBA (@NBA) December 4, 2022

Bol Bol goes coast-to-coast for the JAM 😳 He’s got a team-high 11 PTS so far on the NBA App. 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/7pXRLROMro — NBA (@NBA) December 4, 2022

Bol Bol fakes the spin and gets to the rack 💪 The Magic trail by 9 in Q1 on the NBA App. 📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/KzGpdta6V6 — NBA (@NBA) December 4, 2022

Brook Lopez at the BUZZER 🎯 Bucks lead by 6 after Q1 on the NBA App. 📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/eUTFXk07Bu — NBA (@NBA) December 3, 2022

The Bucks bench reaction after Mason Plumlee’s lefty jumper 😂 pic.twitter.com/NOiTncJWrC — NBA (@NBA) December 3, 2022

Tim Hardaway Jr. is making it RAIN in the Garden 🎯 26 PTS

8 3PM (season-high) Mavs lead 78-68 in Q3 on the NBA App.

📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/oBx77BWbkB — NBA (@NBA) December 3, 2022

LE CLASSEMENT

LES RENCONTRES DE LA NUIT PROCHAINE :