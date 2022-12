Toujours sans Damian Lillard, les Blazers réussissent à l’emporter à Utah au bout du suspense. Il aura fallu un grand, un immense Anfernee Simons pour faire tomber Salt Lake City.

Révélation de la saison passée dans l’Oregon, Anfernee Simons n’en finit plus de récupérer des adorateurs partout où il passe. En pleine explosion, le guard de poche nous prouve cette année qu’il a les épaules pour être un joueur spécial dans cette Ligue et il le fait à coup de dingueries soir après soir. Alors qu’il avait déjà fait chauffer la machine contre les Knicks et les Clippers cette semaine, Ant a fait encore plus fort cette nuit à Utah. Damian Lillard forfait, le meneur avait carte blanche pour enfiler les buckets et il ne s’est pas fait prier. 45 points pour l’acolyte de Dame sur le backcourt, à 15/25 au tir et 7/12 de loin. C’est tout simplement un nouveau record en carrière. On retient particulièrement cette première mi-temps indécente (33 points !) où il a porté les siens sur ses frêles épaules, faisant ressembler le cercle adverse à une immense piscine. Floater, petit hook, tir en sortie d’écran, bombinettes de loin avec ou sans défenseur collé à ses basques. Du grand art.

Anfernee tonight: 45 PTS

15-25 FG

7-12 3P Only Steph has more games with 7+ threes this season. pic.twitter.com/EDM88VrTeZ — StatMuse (@statmuse) December 4, 2022

Cette perf est aussi belle car tout n’a pas été parfait pour Ant cette nuit, loin de là. Si son début de seconde mi-temps est bon, il a progressivement disparu des radars, perdant de nombreux ballons et n’inscrivant plus le moindre point. Son money time ? 1 seul tir pris et non rentré. Mais c’est aussi dans les moments de creux qu’on voit les joueurs qui font la différence. C’est lui qui provoque (et inscrit) les deux lancers qui remettent Portland en tête à 30 secondes du terme alors qu’Utah poussait fort derrière Jordan Clarkson. C’est aussi lui qui va prendre le ballon dans les mains de ce même Clarkson alors que celui-ci tentait le shoot de l’égalisation, entrainant la perte de balle décisive du Jazz. Monsieur indispensable, tout simplement.

Anfernee Simons a sorti la cape de héros et les Blazers s’imposent dans la douleur à Utah avant le grand retour demain de Damian Lillard. Celui-ci retrouvera un Ant chaud comme la braise, qui vient de se faire une semaine à plus de 31 points de moyenne… Normal quoi !