Kyrie Irving aurait-il trouvé son nouveau sponsor chaussures ? Selon Brandon “Scoop” Robinson, la marque chinoise Li-Ning voudrait signer avec Uncle Drew. À suivre.

Fred VanVleet a établi un nouveau record de franchise avec les Raptors : 20 passes décisives face à Charlotte.

Stephen Curry a réitéré son envie de voir les Warriors rester ensemble. Le GM Bob Myers et Draymond Green (player option) peuvent potentiellement partir cet été s’ils ne trouvent pas d’accord avec la franchise.

Anthony Slater de The Athletic croit qu’un retour d’Andrew Wiggins dans les prochains jours est possible. L’ailier n’a plus joué avec les Warriors depuis… le 13 février.

Selon ESPN Houston, Ime Udoka (libre), Frank Vogel (libre) et Kenny Atkinson (assistant aux Warriors) pourraient succéder à Stephen Silas sur le banc des Rockets la saison prochaine.

