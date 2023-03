Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

C.J. McCollum a avoué qu’il jouait en serrant les dents à cause d’un bobo au pouce. Le joueur a expliqué qu’il se ferait opérer cet été pour résoudre le problème. (Source : Marc J. Spears)

Selon Chris Haynes, Anthony Edwards devrait faire son retour avec les Wolves demain soir face aux Warriors. L’infirmerie de Minny se décide enfin à se vider.

Draymond Green a expliqué que les Warriors veulent à tout prix finir dans les six premiers pour éviter le Play-in Tournament, jugé trop “dangereux” par le pitbull.