Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Steve Kerr said the “hope” is that Andrew Wiggins returns this season, but it isn’t a sure thing. Here’s the full soundbite. pic.twitter.com/grgTLdeVg3

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 11, 2023