Un match en altitude, un dimanche soir, entre deux équipes qui joueront les Playoffs. Rien de mieux pour tirer le rideau sur une nouvelle semaine. Nuggets versus Nets, une affiche séduisante donc puisqu’elle mettait à l’épreuve un groupe de Denver dans une mauvaise passe. Au terme d’un match disputé jusqu’au bout, les Pépites n’ont pas réussi à inverser la tendance.

Recevoir une équipe au jeu séduisant à la maison, alors même qu’on est sur deux défaites de suite et qu’une série de six matchs à l’extérieur se profile. Non, ce n’est pas un contexte très favorable pour Denver, même avec son statut de leader de la conférence Ouest. Et cette équipe au jeu séduisant qui se pointe, c’est Brooklyn. Actuellement à la lutte avec New York pour la cinquième place de l’Est, les hommes de Jacque Vaughn ne semblent avoir peur de rien, et enchaînent match après match avec une fraîcheur complètement kiffante.

Voilà pour le petit pitch. Le match ? Une grosse bataille en première mi-temps, assez rude avec bien sûr les éléments importants de chaque équipe qui se démarquent déjà très vite sur le terrain et surtout sur la ligne statistique. Nikola Jokic est blanc comme un cachet, mais passe vite au rouge tomate après cinq minutes, en faisant son chantier triple doublesque habituel. Un duel enjoué et plaisant, avant que des Nets bien emmenés par Nic Claxton ne passent la vitesse supérieure au retour du vestiaire. Un troisième quart-temps conclu 37-18 pour Brooklyn, qui place les visiteurs en tête d’une grosse dizaine de points.

Assez pour entrevoir la fin de la partie avec sérénité ? Eh, faut pas rêver non plus, Denver joue moins bien en ce moment mais reste Denver. Un dernière douzaine de minutes passées à griller l’écart, pour un final qui s’annonce épique. Et qui le sera, à base de gros tirs pour placer les équipes en tête chacune leur tour. Bruce Brown pour Denver, puis Dorian Finney-Smith pour Brooklyn. La dédicace aux arbitres qui ont passé une plombe à revoir les images d’un challenge qui aurait pu être décisif pour la bande de Mike Malone. Dernière possession gérée avec brio par les Nets, qui font le choix de doubler sur Nikola Jokic au poste, puis à trois-points. La tentative du double MVP est teintée d’une dose de désespoir, mais a failli rentrer.

Le serbe finit la partie à 35 points, 20 rebonds et 11 passes, le genre de ligne qui nous aurait fait crier il y a dix ans mais qui appartient désormais au champ lexical du classique en NBA. Assez rare pour le noter : Niko Jokic a complété un triple double dans une défaite. Chez les Nets, la marque est bien répartie, de Mikal Bridges (25 points), à Nic Claxton en passant par DFS et Spencer Dinwiddie. Un cinq majeur à 14 points par tête minimum, c’est propre. Et ça permet surtout à Brooklyn de s’en sortir avec un succès, pour mettre New York dans la sauce au classement. Les Nuggets doivent eux regarder devant, car six déplacements consécutifs les attendent et que la confiance du groupe doit être au beau fixe pour commencer les Playoffs dans les meilleures dispositions.

Jacque Vaughn ne sera pas coach de l’année ça c’est sûr, par contre les groupes qu’il arrive à féderer vu le BORDEL dans lequel il a dû bosser, c’est fort. En 6 mois le type a vécu 3 vies. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2023



Source : NBA, ESPN