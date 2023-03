Il n’avait besoin que de trois assists pour grimper dans la hiérarchie des meilleurs passeurs all-time et Russell Westbrook a rempli le contrat face aux Knicks. Brodie prend ainsi la neuvième place du classement à Isiah Thomas. Prochain sur la liste : Oscar Robertson.

Cela ne restera pas comme le plus grand match de la carrière de Russell Westbrook mais ça n’en est pas moins un jour historique pour autant. On ne dépasse pas une légende comme Isiah Thomas tous les quatre matins. Au menu du jour ? Du caviar, à toutes les sauces, à toutes les saveurs, et ce depuis 2008, l’année de l’arrivée de Russ au sein de la Ligue.

Depuis quinze ans désormais, l’ancien marsupilami du Thunder fait le room service pour ses copains, s’offrant quelques très belles moyennes au passage (jusqu’à 11,7 par match avec les Wizards). Une régularité qui lui a permis de monter un à un les échelons parmi la crème de la crème des passeurs et le voilà désormais au neuvième rang all-time de la spécialité. L’histoire retiendra que c’est avec une passe pour son poto Paul George que Brodie a mis l’ancien Bad Boy dans le rétro.

Congrats, @russwest44 👏👏 With his 9,062nd career assist, Russell Westbrook passes Isiah Thomas for sole possession of ninth place on the NBA’s all-time assists list. https://t.co/nRcJuTiowA pic.twitter.com/UhTOWjqDpX — LA Clippers (@LAClippers) March 11, 2023

Comme toujours dans ces moments-là, on aime déjà se projeter vers la suite, curieux que nous sommes. La suite pour Russ, elle s’appelle Oscar Robertson, le seul à avoir réussi une saison en triple-double avec Russell Westbrook (en attendant peut-être un certain Nikola Jokic). Il faudra quand même réaliser 825 passes décisives supplémentaires pour rejoindre The Big O. En comptant la fin de saison actuelle, il faudrait grosso modo 9 passes par match (avec 80 joués) pour aller le chercher dès le prochain exercice.

À 34 ans, et malgré un rôle qui a tendance à baisser avec les années, Brodie devrait encore avoir la possibilité d’aller passer quelques illustres noms avant de ranger les sneakers. À quel rang sera-t-il au moment de dire stop ? Top 5 assuré ? Peut-être même un Top 3 s’il parvient à durer encore quelques saisons avec des moyennes très correctes ? On laisse les amoureux de madame Irma nous sortir leurs meilleures prédictions.