Dos au mur et proches de la défaite, les Warriors ont une fois de plus pu compter sur un énormissime Stephen Curry pour retourner la situation face aux Bucks. Un match tout simplement dingue de la part du Chef.

Alors qu’il débute son interview post game, Stephen Curry semble avoir du mal à retrouver son souffle. “C’est rien, je suis juste vieux” répond-il avec un sourire. Vieux, c’est pourtant pas le mot qu’on a eu en tête en voyant le récital du Chef face à des Bucks certes privés de Giannis Antetokounmpo mais terriblement solides malgré tout.

Ce match, longtemps indécis, était pourtant tout proche de finir dans la besace des copains du Greek Freak. Lorsque Joe Ingles plante du parking à deux minutes du terme, il y a +8 au tableau d’affichage pour les Bucks. Difficile d’imaginer alors les Dubs faire un gros coup, surtout quand il y a la meilleure défense du pays en face. Stephen Curry à ce moment-là ? Seulement 16 points et un match pas forcément folichon. Et puis le show commença.

Malgré la vigilance d’un Jrue Holiday en mode chien de garde, Baby Face va lâcher les chevaux et réveiller non pas le Chase Center mais tout San Francisco. Il marque onze points en moins de deux minutes pour revenir à égalité et s’offre même un contre XXXL dans les dernières secondes sur Jrue Holiday pour arracher l’overtime.

STEPH WITH THE CLUTCH BLOCK 🤯 Warriors will inbound with 1.9 seconds left on ABC! pic.twitter.com/btDlM5LcHQ — NBA (@NBA) March 12, 2023

Pendant la prolongation, même recette pour le Chef, qui ne baisse pas le pied et enfonce un peu plus des Bucks qui ont laissé passer leur chance. Avec Klay Thompson qui reprend des couleurs au bon moment et la paire Looney – Green qui assure à l’intérieur pour aller chercher les rebonds offensifs qu’il faut, Golden State s’envole vers la victoire. Un succès qui porte la marque indélébile du meilleur shooteur de l’histoire de la NBA. Un grand Stephen Curry, encore et toujours.

Côté Bucks, la déception sera forcément de rigueur vu le scénario mais il aura fallu un Steph titanesque pour changer la donne, et tout cela sans Giannis en tenue sur le terrain. De quoi quand même y voir du positif sur la force de ce collectif, qui est passé à deux doigts d’une victoire dans l’une des forteresses de la Ligue (Top 5 bilan à domicile pour les Dubs avec 28 victoires pour 7 défaites).