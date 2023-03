Jaden Ivey absent, Killian Hayes a pu retrouver un bon temps de jeu et même une place de titulaire cette nuit face aux Pacers. De quoi en profiter pour marquer quelques points auprès de son coach et le meneur tricolore ne s’est pas raté.

Deux matchs manqués à cause d’un bobo à la main, puis une rentrée timide face aux Hornets avec un seul point en 18 minutes et aucun panier inscrit. Bref, une semaine compliquée pour notre Killian Hayes national, qui avait cette fois l’opportunité de se montrer en revenant dans le cinq majeur. Si la victoire n’est toujours pas au bout (onzième de suite pour Detroit !), Kiki a au moins fait le boulot en posant 17 points, 13 passes, 6 rebonds et 2 interceptions. (mais aussi 5 ballons perdus..) C’est son sixième double-double (points / passes) en carrière.

Killian Hayes tonight: 17 points

6 rebounds

13 assists

2 steals

1 block 6th career PTS/AST double-double for the Frenchman.#Pistons pic.twitter.com/wKJUEeCl9e — PistonsMuse (@PistonsMuse) March 12, 2023

On retiendra en particulier son excellent troisième quart-temps, où il inscrit 6 points et réalise 9 passes décisives, jouant un rôle majeur dans le comeback des Pistons. Depuis 1996, seuls cinq joueurs de Detroit avaient réalisé 9 assists en un quart-temps. Le guard sera donc le sixième. Malheureusement pour le natif de Lakeland, ce sont bien les Pacers qui auront le dernier mot avec une grosse fin de match de Jalen Smith pour Indiana.

Vu le classement de Detroit, la défaite sera vite mise au second plan et c’est surtout la bonne sortie de Hayes qu’on va garder en tête. Maintenant, il faut être capable de sortir ce genre de match avec plus de régularité car le talent est là. Avec Cade Cunningham toujours sur la touche, il y a moyen d’avoir du temps de jeu jusqu’à la fin de saison, c’est maintenant qu’il faut en profiter.