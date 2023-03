À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Clippers – Knicks : 106-95 (stats)

– Knicks : 106-95 (stats) Hornets – Jazz : 111-119 (stats)

: 111-119 (stats) Pistons – Pacers : 115-121 (stats)

: 115-121 (stats) Magic – Heat : 126-114 (stats)

– Heat : 126-114 (stats) Hawks – Celtics : 125-134 (stats)

: 125-134 (stats) Rockets – Bulls : 111-119 (stats)

: 111-119 (stats) Grizzlies – Mavs : 112-108 (stats)

– Mavs : 112-108 (stats) Pelicans – Thunder : 96-110 (stats)

: 96-110 (stats) Warriors – Bucks : 125-116 (stats)

– Bucks : 125-116 (stats) Suns – Kings : 119-128 (stats)

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Rockets, Pistons et Hornets : Aucun changement dans les bas-fonds de la Ligue avec des défaites de tous les côtés. Qui sait, à ce rythme, Detroit est capable d’aller chercher son record all-time de défaites (21 quand même, y’a encore du boulot).

Mauvaise opération du jour – Magic : Seul membre du Worst 5 à avoir gagné cette nuit, le Magic se retrouve le cul entre deux chaises. Trop bon pour vraiment espérer atteindre le groupe des trois pires cancres mais pas assez fort pour jouer le play-in. Avec 10% de chance d’avoir le best pick, Orlando peut tout de même toujours rêver d’un Wemby.

Le programme de la nuit prochaine

20h30 : Nuggets – Nets

22h : Hornets – Cavs

23h : Sixers – Wizards

0h : Pelicans – Blazers

0h : Spurs – Thunder

2h : Lakers – Knicks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

