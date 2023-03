Encore héroïque cette nuit face au Magic, mais finalement vaincu, Jimmy Butler doit probablement se demander ce qu’il pourrait faire de mieux pour faire gagner les siens. Et si la meilleure solution était tout simplement un départ du Heat ?

Jimmy Butler est monstrueux mais Miami perd quand même, c’est la phrase qu’on s’est dit cette nuit du côté d’Orlando mais malheureusement pour les fans de South Beach, c’est loin d’être une première cette saison. Malgré les performances de son ailier All-Star, le Heat n’est “que” septième à l’Est. Bien loin de l’équipe qui terminait première en avril 2022 et qui atteignait les Finales de Conférence dans la foulée, perdant sur le fil face aux Celtics.

Le passé justement, parlons-en cinq minutes. Certains nous diront peut-être : Miami était dans le dernier carré l’an dernier et ils se font allumer à la moindre régression ? Un peu cruel. Ouais mais revenons un peu sur ce fameux run en Playoffs au printemps dernier. Que retient-on vraiment de cette épopée magnifique ? Jimmy Butler. Si Miami a réussi à tenir la distance face aux meilleures cylindrées de l’Est, c’est parce que son capitaine a sorti le très, très, très grand jeu à chaque match, au point de finir totalement sur les rotules malgré une nouvelle grosse série face à Boston.

Pour le reste ? Encore et toujours cette impression que Mister Buckets était à un soutien près de pouvoir viser mieux. Une phrase qui ressemble étrangement à celle prononcée dans la bulle d’Orlando en 2020, lorsque Butler avait dû s’incliner en Finales face à des Lakers plus équilibrés et mieux fournis en talent.

Face à ces échecs multiples, l’ancien pitbull des Bulls peut-il perdre patience ? On le sait, Jimmy Butler est un joueur assoiffé de victoire, quelqu’un qui a la haine de la défaite, un compétiteur hors pair. Peut-il vraiment se satisfaire des limites montrées par le Heat ? Il a déjà étalé sa frustration cette saison dans les médias (voir ci-dessous) en balançant avec un air bien blasé qu’il en avait marre de perdre. Cette nuit, on a encore pu le voir avec un Jimmy qui n’attend même pas la fin du chrono pour… quitter le terrain et rejoindre directement le vestiaire (le Heat recevra même une technique en conséquence).

Jimmy Butler’s take postgame pretty simple: “We lost. I’m tired of losing.” “We gotta figure this out very, very quickly.” pic.twitter.com/lQrpaV1VoR — Brady Hawk (@BradyHawk305) February 26, 2023

Agacé sans doute par cette nouvelle défaite face à un adversaire qui a joué son jeu mais qui n’est pas non plus un foudre de guerre (no disrespect pour le Magic). Frustré peut-être aussi par ce supporting cast toujours aussi inconsistant et peu fiable sur la durée. Cette équipe semble le fantôme de ce qu’elle fut l’an passé. Le départ de P.J. Tucker n’a jamais été compensé, le passage de Tyler Herro avec les titulaires a totalement flingué l’apport du banc, l’un des gros atouts de Miami en 2022. Si défensivement les Floridiens sont toujours à prendre au sérieux (avec notamment Adebayo en gardien du temple), c’est offensivement que le bât blesse.

C’est d’une pauvreté incroyable. Kyle Lowry a encore quelques restes mais son âge est de plus en plus visible, Tyler Herro peut faire du James Harden un soir pour nous balancer un Buddy Hield du pauvre le lendemain alors que Bam Adebayo a visiblement besoin d’un mot de ses parents pour dominer dans la raquette en attaque. Voilà qui laisse tout le boulot ou presque à un Jimmy Butler souvent forcé de jouer au héros dans le money time. Cette nuit, ça a presque fonctionné mais le Heat a ensuite tout gâché en prolongation. Cinq minutes de plus durant lesquelles Butler n’a pas tiré… une seule fois. Incompréhensible.

JIMMY BUTLER FORCES OT 😱 pic.twitter.com/ExowzSWKIZ — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2023

Que faire alors ? Attendre du renfort avec le mythique Pat Riley aux commandes ? Pas bête mais encore faudrait-il avoir une marge de manœuvre pour les faire venir ces talents supplémentaires. Les finances du Heat sont déjà limitées et le gros contrat de Tyler Herro débute à la rentrée prochaine. Aucune possibilité de faire venir un free agent de renom cet été avec une simple offre, il faudra passer par un trade.

Un trade ok, mais contre quoi ? Un Kyle Lowry finissant qui émarge à presque 30M la saison ? Le fantôme de Duncan Robinson ? Sans compter que la franchise n’a pas un trésor de guerre niveau picks de Draft pour faire passer la pilule à un éventuel acheteur. Peut-être faudra-t-il sacrifier un Tyler Herro pour espérer récupérer un joueur capable de faire passer un cap à cette équipe et enfin offrir un acolyte digne de ce nom à Jimmy.

Et si la franchise n’y arrive pas, que fera Butler ? Va-t-il rester sagement là à gâcher les dernières belles années de son prime (il est sous contrat jusqu’en 2025 minimum avec une player option pour atteindre 2026) alors qu’il fêtera ses 34 ans en septembre prochain ? Voudra-t-il partir sur un nouveau projet pour espérer aller chercher cette bague qu’il convoite tant ? Lui seul a la réponse mais quand on voit ses prouesses des dernières années et ce qu’il a pu accomplir jusqu’ici, on se dit que le bonhomme mérite mieux, tout simplement.

Mieux qu’une équipe qui semble voir de plus en plus près son plafond et qui n’est pas armée pour jouer le titre à court terme, sauf énorme pirouette de son front office à la prochaine intersaison.

Ouvrira-t-il cette porte ? On ne dit pas ça attention, car il a toujours répété son attachement à cette franchise mais lorsqu’une relation n’a pas un happy end en bout de ligne, peut-être qu’il faut se poser et se dire que tout a été tenté mais qu’il est temps de prendre des chemins différents.

Si la perte d’un Jimmy Butler serait un énorme choc pour le Heat, elle permettrait aussi à Miami de faciliter la transition vers un nouveau cycle. Butler sur le marché aujourd’hui, c’est un joueur qui a une vraie belle cote et la franchise aurait de quoi récupérer un bon prix. Pas le moyen le plus glamour d’aller de nouveau de l’avant pour les fans mais, à un moment, même eux sont capables de voir les limites du projet actuel. Peut-être que cet été 2023 marquera la fin du Buckets show à Sud Plage.