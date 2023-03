Six matchs, dont trois en prime time pour nous autres Français et un petit classique pour finir la nuit, voilà ce qui nous attend ce dimanche sur les parquets NBA. Une belle soirée en perspective, où dormir n’est pas vraiment une option. Mais ça vous avez l’habitude.

# LE PROGRAMME

20h30 : Nuggets – Nets (beIN Sports 2)

22h : Hornets – Cavs

23h : Sixers – Wizards

0h : Pelicans – Blazers (beIN Sports 4)

0h : Spurs – Thunder

2h : Lakers – Knicks

# À NE PAS MANQUER

Pas d’immense choc en ce dimanche soir malgré quelques affiches qui valent le coup d’oeil. Difficile de ne pas mentionner un Nikola Jokic en prime time par exemple mais on aura surtout en tête ce classique de la NBA entre les Lakers et les Knicks à 2h du matin. L’occasion pour les Purple and Gold de confirmer leur forme du moment en allant chercher une quatrième victoire de rang et revenir toujours plus sur le Top 8 de la Conférence Ouest. Pas de LeBron James en tenue pour les Angelinos mais avec un Anthony Davis dominant et les soldats de Darvin Ham pour l’entourer, L.A. peut faire tomber du monde.

Côté Knicks, les beaux souvenirs du mois de février commencent à se faire loin alors que l’équipe vient de perdre pour la troisième fois de suite. Les fans de New York pourront blâmer l’apéro TrashTalk mais il faut une réaction pour la bande de Tom Thibodeau et dès ce soir. Les protégés de Big Apple pourront-ils se relancer malgré les jambes lourdes dues au back-to-back ?

# À SUIVRE ÉGALEMENT