En ce dimanche 12 mars, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont toujours présentes avec six matchs au programme dont plusieurs en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous. Mais n'oubliez jamais de jouer de manière responsable, c'est-à-dire en misant uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

20h30 : Nuggets (1,24) – Nets (4,25)

22h : Hornets (3,90) – Cavaliers (1,27)

23h : Sixers (1,32) – Wizards (3,55)

0h : Pelicans (2,20) – Blazers (1,70)

0h : Spurs (2,35) – Thunder (1,64)

2h : Lakers (1,68) – Knicks (2,25)

Le pari qu’on sent bien

Les Nuggets battent les Nets malgré un Mikal Bridges à minimum 25 points (2,20) : après deux défaites de suite contre les Bulls et les Spurs, Denver doit absolument réagir devant son public. On attend donc des Nuggets au taquet face à la jeune équipe de Brooklyn, qui tentera de rivaliser avec le leader de l’Ouest derrière son meilleur marqueur Mikal Bridges. Depuis son arrivée chez les Nets il y a un mois, Bridges tourne à 25,8 points de moyenne, et a atteint la barre des 25 unités dans 6 des 12 matchs qu’il a disputés. Il est particulièrement chaud en ce moment avec 4 matchs à 30 pions sur ses 5 dernières sorties.

Le combiné à tenter

Les Lakers battent les Knicks + les Sixers battent les Wizards (2,22) : malgré l’absence de LeBron James, les Lakers poursuivent leur belle remontée au sein de la Conférence Ouest, eux qui peuvent compter sur un grand Anthony Davis et des recrues qui brillent depuis la deadline. Les Knicks sont par contre retombés de leur nuage avec 3 défaites consécutives et seront probablement privés de leur maestro Jalen Brunson ce soir. De plus, ils joueront en back-to-back après leur revers contre les Clippers hier. Du coup, on mise sur Los Angeles dans la première partie de notre combiné. Dans la seconde, on met une pièce sur les Sixers de Joel Embiid, qui restent sur 4 victoires de suite et qui – au complet – devraient pouvoir se défaire sans trop de problèmes des Wizards. Ces derniers, dans le dur actuellement (4 défaites en 5 matchs) viennent de chuter à la place du con à l’Est (11e de la conférence).

Une petite folie pour finir ?

Donovan Mitchell pose minimum 30 points, 3 rebonds et 5 passes face aux Hornets (3,30) : Donovan Mitchell est en grande forme et les Hornets – malgré de récents progrès en défense – restent un bon spot pour faire des stats, alors on se dit pourquoi pas : 30 points, 3 rebonds et 5 passes pour Spida, c’est jouable sachant que l’arrière All-Star de Cleveland est actuellement dans une forme olympique (33 points, 5 rebonds 4 passes de moyenne sur les 6 derniers matchs). De plus, avec le meneur Darius Garland potentiellement absent pour un bobo à la cuisse, Mitchell pourrait avoir plus de responsabilités à la mène, de quoi faire grimper son nombre de passes décisives.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

