La NBA nous offrait trois petits matchs cette nuit, histoire de transiter tranquillement vers le All-Star Weekend. Et à quelque chose près (un match), ces trois matchs ont été incroyables. Débrief ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Grizzlies ont surpris les Bucks, malgré le match presque parfait de Giannis Antetokounmpo (35 points et 12 passes à 15/17 au tir)

GG Jackson porte décidément bien son nom (27 points à 6/10 du parking) et les sœurs Williams ont enchainé les revers gagnants (27 points pour Ziaire et 18/12/7 pour Vince)

Klay Thompson est sorti du banc pour la première fois depuis sa saison rookie en 2012 et il en a collé 35 au Jazz.

C’était un match assez fou, et la fin ne le fut pas moins. Collin Sexton et Keyonte George ont été incroyables côté Jazz mais Coco a raté l’égalisation au buzzer.

Les Français de la nuit en NBA

Rayan Rupert n’a pas joué contre les Wolves

Et Rudy Gobert n’a pas eu à forcer son talent à Portland (11 points, 12 rebonds et 2 contres)

Le highlight de la nuit

The Grizzlies locked down the win with some great defense at the end of the game! 🔒 pic.twitter.com/MczrmcbyUs

— NBA (@NBA) February 16, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #17 | Pick #110#NBA pic.twitter.com/rAnunFCzen

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 16, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir