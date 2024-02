Une petite nuit NBA qui se termine, avec quatre matchs et cette conclusion : quand le Heat se met en mode Playoffs c’est décidément très sérieux. Merci Captain Obvious.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Pascal Siakam et un gros Bennedict Mathurin ont tout donné mais Scottie Barnes, RJ Barrett et un bon Gradey Dick ont permis aux Dinos de gagner ce match qui ne leur sert à rien.

Josh Hart a sauvé les Knicks à 3 secondes du buzzer, ça l’aurait quand même foutu mal pour New York de voir Evan Fournier gagner au Madison Square Garden.

Victoire des Nets à Memphis, dans un Lotteryco qu’on n’a pas regardé, soyons honnêtes.

Les Kings avaient été énormes la veille face aux Clippers et ils ont pêché sur la fin contre un Heat très très solide malgré les absences. Jaime Jaquez Jr. a été énorme en deuxième mi-temps, Bam Adebayo a été énorme tout court.

Les Français de la nuit en NBA

7 points à 3/5 au tir pour Evan Fournier à New York, ça a du lui faire tout drôle

14 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 contres pour Sidy Cissoko face au Blue d’OKC (G League)

En face, Ousmane Dieng a posé 21 points, 7 rebonds et 5 passes, ça décrasse.

Le highlight de la nuit

Josh Hart gets the go-ahead and-1 to take the lead with seconds left in the 4Q 😱

NYK-DET | Live on the NBA App

NYK-DET | Live on the NBA App

📲 https://t.co/Y71qEUtIzM pic.twitter.com/2LEiDCgjiM

— NBA (@NBA) February 27, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #19 | Pick #117

📊 Moyenne de la nuit : 33.54 pts#NBA pic.twitter.com/HqsRtecTkq

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 27, 2024

Les classements

Le programme de ce soir