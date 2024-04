Le play-in tournament 2024 est terminé, place aux Playoffs désormais. Vite, une sieste, car ça commence déjà dans quelques heures !

Les résultats de la nuit :

Heat – Bulls : 112-91 (les stats)

– Bulls : 112-91 (les stats) Pelicans – Kings : 105-98 (les stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Français de la nuit :

Aucun Français sur le pont, Rudy Gobert et Nico Batum attaquent leurs Playoffs ce soir !

Le highlight de la nuit :

B.I. cashes in the midrange J to close the 3Q 🔥

He has 18 PTS, 6 AST, 5 REB entering the 4th.

WIN-OR-GO HOME ON TNT pic.twitter.com/0o2X048ClM

— NBA (@NBA) April 20, 2024

Le point TTFL du matin :

Pas de TTFL pendant le play-in tournament, on rattaque dans le dur dès ce soir !

Le bracket final des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine :