Résumé NBA (scores, stats, highlights) : le Heat, les Bucks, les Bulls et les Cavs se tabassent à l’Est, à qui le pompon avant le All-Star Weekend ?

Nuit plutôt calme qui se termine, tant mieux parce que ce soir ça risque de s’accélérer un chouïa avec la trade deadline. On fait vite le point sur les six matchs joués cette nuit, promis on essaie de ne pas trop tabasser les Lakers.

# Les résultats de la nuit

Cavs – Spurs : 105-92

Hornets – Bulls : 109-121

Thunder – Raptors : 98-117

Jazz – Warriors : 111-85

Kings – Wolves : 132-119

Blazers – Lakers : 107-105

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

DeRozan sur cette première mi-temps purée. C’est plus un footwork qu’il a c’est FootLocker carrément. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

8ème défaite sur les 10 derniers matchs pour les Hornets, qui étaient confortablement installés proches du Top 6 à l’Est et sont désormais collés avec les Hawks (10èmes). Sale période pour Charlotte, et ça s’arrange pas au menu : Grizzlies, Wolves, Heat et Pistons à venir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Quand tu démarres ta carrière sur 2K avec un joueur à 47 de général pic.twitter.com/ma0mel7X51 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

À l’inverse des Hornets, Toronto enchaîne une 7eme victoire de suite et joue Houston demain soir. Pour peu que Philly fasse une connerie, tu peux même te rapprocher du Top 5 à l’Est. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Une belle page dans l’histoire de la NBA s’écrit ce soir, puisque c’est une équipe entièrement féminine qui commente et produit le match Jazz – Warriors sur ESPN. pic.twitter.com/RuVZMmqMwx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Excellente, excellente première mi-temps de Domantas Sabonis en carrière avec le maillot des Kings. Il met une énergie de zinzin sur le parquet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

AD il a prévu de se faire défoncer 2 soirs de suite par les intérieurs adverses ou comment ça se passe ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Les Blazers viennent de quasiment entièrement détruire leur effectif en 5 jours et ils vont battre les Lakers de LeBron et Anthony Davis, respectivement 36 et 40 minutes de temps de jeu ce soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Jeudi 10 février. 06h18. Rock bottom. Les Lakers ont officiellement touché le fond. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Incroyable ambiance à Sacramento dans le moneytime, le finish des 5 dernières minutes était assourdissant. Ça commence avec le tomar de Davion Mitchell et ça a été non stop jusqu’au bout. Grosse grosse WIN pour démarrer l’ère Fox – Sabonis. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

