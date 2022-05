On enchainait cette nuit avec une deuxième nuit de demi-finales de Conférence, et si la veille les deux matchs s’était soldés par des victoires à l’extérieur, cette fois-ci la logique du classement a prévalu. Comment ça Bam Adebayo a dominé DeAndre Jordan ? Comment ça Deandre Ayton a dominé Dwight Powell ?

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Le Heat a prévu de ne louper aucun tir ce soir et c’est vraiment une excellente tactique basket je recommande.

Il devait profiter, il profite. Pas étonné si le dernier match de sa série contre Atlanta lui a fait du bien, il était moyen en début de Playoffs et son agressivité revient.

10 points et 7 rebonds dans le premier quart pour Bam Adebayo.

Grosse climatison des Sixers dans une salle de Miami qui était vraiment en feu sur ce début de rencontre, absolument pas on s’endort à mort dans cette salle jveux plus rien entendre sur l’ambiance à Atlanta.

Philadelphie s’est bien ajusté dans la partie. Ça démarrait mal, y’a eu un très bon passage de Reed, Harden et Harris ont assuré et le réveil de Maxey dans le second quart a notamment permis de prendre le lead.

T’es là où tu rêvais être à la mi-temps sans Embiid. Solide.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022