Allez, café est l’événement immanquable quand il s’agit de parler de ballon orange et des dernières actus du moment en NBA. Vous avez dormi cette nuit ? Commencez la journée devant la cafetière et on vous raconte ce que vous avez manqué.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Dans le « Allez, café » de ce mardi matin ? Un grand récap de la 16ème nuit de Playoffs, avec Miami qui fait sa loi sur le Game 1 face aux Sixers, et les Suns qui en ont fait de même devant leur public face aux Mavs. Petit café, petit résumé des dernières actualités du moment en NBA, car il n’y a pas que les Playoffs dans la vie, en vous souhaitant une bonne journée et rendez-vous ce soir pour la suite des hostilités !

Fin de nuit pour les uns, réveil très matinal pour les autres, allez, café reste le moment où tous les fans de la balle orange se retrouvent pour commenter l’actu du moment et les Playoffs. Vous avez raté ça ? On vous balance le replay !