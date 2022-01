Allez, café – le replay : voici les titulaires du All-Star Game 2022 !

La sélection des titulaires pour le All-Star Game 2022, c’était un événement immanquable et ça méritait bien un petit live. Vous avez raté le dernier Allez, café ? Pas de panique, on vous balance le replay !

Le choix des titulaires pour le All-Star Game, c’était cette nuit à partir de 1h du matin et on se devait de faire chauffer la cafetière pour vivre tout ça ensemble. La surprise Wiggins, Trae Young préféré à Zach LaVine à l’Est, voilà à-peu-près les deux infos majeures de ce vote qui a retourné bon nombre de fans. Le All-Star Game, c’est aussi LeBron James et Kevin Durant capitaines mais aussi la question de savoir qui remplacera KD puisque celui-ci est blessé. (Jayson Tatum ? Jimmy Butler ?) Avant toutes ces interrogations étoilées, on avait préchauffé comme il fallait avec un tour complet de l’actu et notamment la rubrique transferts et les derniers bruits de couloir à moins de quinze jours de la deadline. Le Allez, Café, c’est aussi l’occasion de poser quelques questions ouvertes pour avoir l’avis des uns et des autres et on remercie les quelques 3000 copains et copines qui sont venus nous tenir compagnie sur Twitch. On espère vous retrouver très vite !

Allez, Café, c’est le rendez-vous nocturne des passionnés de la NBA et l’endroit idéal pour avoir les dernières news tout en échangeant avec les autres accros de la balle orange sur les débats du moment. On prépare déjà la tasse pour la prochaine fois !