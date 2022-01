NBA All-Star Game 2022 – les titulaires de la Conférence Est : Trae Young devant Zach LaVine, Kevin Durant remplacé par Jimmy Butler ?

Le choix des titulaires pour le All-Star Game 2022 était un sujet qui allait animer les repas familiaux et cela s’est déjà vérifié à l’Ouest avec la surprise Andrew Wiggins. Qu’en est-il à l’Est ? Réponse juste en-dessous.

Tout comme à l’Ouest, le gros du puzzle était déjà formé lorsque sonnait 1h du matin à l’horloge. Kevin Durant, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et DeMar DeRozan étaient locks à 98% et il nous manquait donc le guard qui allait accompagner ces quatre garçons du côté de Cleveland. Pour le choix du cinquième larron, une course à trois se présentait à nous avec Trae Young, Zach LaVine et James Harden sur la ligne de départ. Petit avantage pour le dégarni de Géorgie puisque c’est lui qui avait le meilleur score au vote des fans. L’ordre allait-il se maintenir après l’intervention des joueurs et des journalistes ? Et bien oui puisque le leader des piou-pious valide une deuxième étoile à l’événement phare du mois février et il prive donc Chicago d’un doublé dans le backcourt. Il s’en est fallu de peu car la différence est infime au niveau des votes et la star des Hawks pourra remercier les médias et les fans pour avoir fait la différence alors que LaVine avait été davantage sollicité par ses pairs.

Voici le détail complet des votes pour les titulaires du All-Star Game à l’Est : pic.twitter.com/U0fuyI4tzD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

Et voici le total des votes de fans qui se sont terminés, pour les titulaires du All-Star Game 2022. pic.twitter.com/KgZtJ0AmWg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

Est-ce qu’on part sur un scandale ? Non car on parle quand même de quelqu’un qui tourne presque en 28/9 mais le bilan des Hawks (toujours douzièmes à l’Est) fait que les candidatures de Zach LaVine et James Harden semblaient peut-être un poil plus légitimes que celle d’un Ice-Trae qui repose avant tout sur une ligne de stats. Les trois seront quoiqu’il arrive à Cleveland mais, qui sait, ça pourrait mettre un peu de sel sur les prochaines confrontations. KD-Jojo-Giannis-DMDR-Trae, voilà donc le cinq qui représentera l’Est au All-Star Game 2022. Enfin, oui mais non puisque Durantula est d’ores et déjà forfait pour l’événement et il se contentera de son rôle de capitaine cette année. Pour le remplacer, obligatoirement un forward et le tandem Tatum-Butler semble tenir la corde, reste à voir lequel réussira à tirer son épingle du jeu pour choper une place de titu’. Le bilan du Heat incite à dire Jimmy Buckets mais le Jay Brother a obtenu plus de voix que son rival, que ce soit au niveau des joueurs ou chez les fans, un élément que pourrait prendre en compte la NBA (et Adam Silver) au moment de trancher entre les deux.

Les titulaires du All-Star Game 2022 ont été annoncés et Trae Young s’est offert le cinquième spot au nez et à la barbe (c’est le cas de le dire) de Zach LaVine et James Harden. On attend vos avis en commentaires et on se dit à très vite pour le choix des remplaçants.