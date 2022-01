NBA All-Star Game 2022 – les titulaires de la Conférence Ouest : Andrew Wiggins à la surprise générale, Ja Morant de toute évidence !

Comme prévu, les titulaires du All-Star Game 2022 ont été annoncés avant le premier match de la nuit. Premier volet consacré à la Conférence Ouest, avec notamment un Andrew Wiggins qui s’invite parmi les titulaires !

Encore trois semaines avant le week-end du All-Star Game 2022 et quelque chose nous dit que le choix des titulaires risque de faire causer dans les chaumières. Comme toujours il y aura les pour, il y aura les contre et il y a ceux qui font l’unanimité car ils sont beaucoup trop forts pour être remis en cause. Cette nuit, le débat était plutôt limité puisque le choix des fans avaient quand même laissé une grosse tendance sur le cinq des titulaires à l’Ouest. LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic et Ja Morant pouvaient, sauf tremblement de terre, valider un billet Prem’s direction Cleveland. La grosse question était donc de savoir qui allait être le cinquième larron et le troisième membre du frontcourt. Plusieurs candidats étaient attendus pour ce rôle : Draymond Green, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns ou encore le surprenant Andrew Wiggins, troisième au vote des fans à la dernière update. Les joueurs et les journalistes se devaient d’aller mettre le petit bulletin dans l’urne et le verdict est donc tombé : c’est Andrew Wiggins qui va venir fêter sa première étoile avec un rôle de titulaire ! IN-CROY-ABLE !

Voici le détail complet des votes pour les titulaires du All-Star Game à l’Ouest : pic.twitter.com/1C6smE9SH0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

Et voici le total des votes de fans qui se sont terminés, pour les titulaires du All-Star Game 2022. pic.twitter.com/KgZtJ0AmWg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

Woh ! On imagine déjà la tête de certains copains au réveil et on en connaît qui vont se frotter les yeux plusieurs fois pour être sûrs de ne pas halluciner en lisant ces lignes. Nous voilà donc dans un monde où Andrew Wiggins est titulaire du All-Star Game ! On vous laisse deux minutes pour absorber cette nouvelle. On va être clair d’entrée de jeu : la saison de l’ancien des Wolves est bonne et il pouvait légitimement croire en une première étoile mais de là à être titulaire ? Il y avait un gap qui nous semblait encore trop fat. Et bien non, merci aux fans des Dubs pour ce magnifique push pour leur ailier. Une titularisation qui risque donc de faire causer et on se doute que d’autres joueurs vont être un peu « dégs » en se disant que Wiggins entrera sur le parquet avant eux : quid de Rudy Gobert, quid de Karl-Anthony Towns, quid de Draymond Green (l’écart entre les deux était mince) ? Il faudra sans doute se contenter d’une place chez les remplaçants et les votes des coachs vont être particulièrement suivis. Golden State se retrouve avec la possibilité d’avoir trois All-Stars cette année, qui aurait cru cette phrase possible il y a quelques semaines ? Il faudra, comme souvent, jouer des coudes pour avoir le droit de se poser sur le banc car plusieurs places risquent d’être rapidement prises. Impossible de ne pas imaginer la doublette Paul-Booker assister à l’événement comme Luka Doncic. Vivement le 3 février pour avoir les rosters complets !

Andrew Wiggins, c’est la surprise du chef et le karma fait bien les choses puisqu’il va fêter sa première étoile du côté de Cleveland, sa première franchise officielle en carrière, et face (ou avec) un certain LeBron James. Voilà qui promet !