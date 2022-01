Les Bucks veulent se renforcer sur le poste de pivot : vrai besoin à combler, Jalen Smith dans le viseur ?

Il reste une quinzaine de jours. Quinze jours avant la NBA Trade Deadline, quinze jours pour réaliser les bons mouvements en vue de la deuxième partie de saison. Et du côté de Milwaukee, l’objectif est assez clair d’ici au 10 février prochain : se renforcer sur le poste 5, où Brook Lopez manque toujours.

Cela fait depuis l’Opening Night entre les Bucks et les Nets qu’on n’a pas vu Brook Lopez sur un parquet NBA. Et à l’heure de ces lignes, on ne sait toujours pas si on va le revoir cette saison après son opération du dos début décembre. D’après les dernières nouvelles en provenance de Milwaukee, la rééduc’ se passe bien et on peut donc garder espoir mais en attendant, son absence continue de se faire ressentir chez les champions en titre. Avec ses qualités défensives et sa capacité à écarter le terrain en attaque, Brook a toujours été un membre important dans le système de Mike Budenholzer et sans lui, les Bucks ne sont pas tout à fait la même équipe. Si d’autres joueurs ont également manqué à Milwaukee depuis le début de la saison (coucou Jrue Holiday), ce n’est sans doute pas un hasard si les Daims ne sont « que » cinquièmes à l’Est avec un bilan global de 30 victoires pour 20 défaites. Bobby Portis – plus de 15 points et 9 rebonds de moyenne – fait certes le taf sur le poste 5 et on sait que Giannis Antetokounmpo prend également des minutes dans le rôle de pivot, mais il y a tout de même un trou à combler à l’intérieur car derrière, c’est un peu le désert en matière d’option pour Coach Bud. Ainsi, sans grande surprise, les Bucks chercheraient à recruter un pivot avant la trade deadline du 10 février selon Jake Fischer de Bleacher Report. Et parmi les joueurs que pourrait potentiellement viser Milwaukee, il y a un certain Jalen Smith.

C’est un nom intrigant car le jeunot des Suns (21 ans) a non seulement montré des bonnes choses ces dernières semaines (plus de 16 points et 10 rebonds de moyenne en six matchs entre fin décembre et début janvier) au moment où Deandre Ayton et JaVale McGee étaient absents côté Phoenix, mais il va également devenir agent libre non restrictif l’été prochain après la décision des Suns de ne pas activer leur team option sur la troisième année de son contrat rookie. Cela fait de lui un candidat naturel pour un transfert, encore plus depuis que le pivot vétéran Bismack Biyombo a débarqué dans l’Arizona pour apporter de précieuses minutes à la rotation intérieure des Cactus. Jalen Smith ne fait probablement pas partie des plans du coach Monty Williams en vue des prochains Playoffs, et peut-être que les Bucks ne l’utiliseront pas beaucoup non plus en fin de saison si jamais ils venaient à le récupérer, surtout si Brook Lopez peut revenir. Mais pour la deuxième partie de régulière, les Daims ont besoin de soutien à l’intérieur afin d’enlever un peu de pression à Portis et Giannis, alors on se dit que c’est un scénario crédible. Enfin, toujours selon Bleacher Report, les champions en titre seraient prêts à se séparer de Semi Ojeleye (ça c’est de la contrepartie !) dans leur quête d’un pivot, et on surveillera aussi le dossier Donte DiVincenzo, agent libre restrictif l’été prochain et un peu en galère depuis son retour de blessure.

On se demande toujours pourquoi les Bucks n’ont pas voulu garantir le contrat de DeMarcus Cousins il y a quelques semaines alors qu’il avait apporté de bonnes choses dans la raquette de Milwaukee. Certes, les champions en titre voulaient garder de la flexibilité en libérant une place dans le roster, et on va donc attendre de voir ce qu’ils feront à la deadline (voire sur le marché du buyout) pour tirer des conclusions mais aujourd’hui, DMC ferait sans doute du bien…

