Nassir Little probablement out pour la saison : gros bobo à l’épaule, et vrai coup d’arrêt pour l’une des révélations des Blazers

Damian Lillard va avoir de la compagnie à l’infirmerie lors des semaines à venir. Selon les dernières infos venant tout droit de Portland, Nassir Little devrait en effet rater le reste de la saison 2021-22 à cause de sa blessure à l’épaule subie lors de la rencontre des Blazers face aux Wolves mardi. Dur dur pour celui qui a franchi un gros cap cette année.

C’est dans le quatrième quart-temps face aux Loups que Nassir Little s’est sérieusement blessé à l’épaule. Un match dans lequel « The Engine » avait une nouvelle fois brillé avec 20 points et 8 rebonds en 29 minutes, mais un match qui sera le dernier avant un bon bout de temps d’après les news d’Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’insider préféré de ton insider préféré a en effet annoncé la mauvaise nouvelle ce jeudi soir : après l’IRM passée hier, Nassir souffre officiellement d’une déchirure du labrum au niveau de l’épaule gauche, et devrait ainsi rater le reste de la saison. Ouch ! Alors que les Blazers étaient globalement sur une bonne dynamique avec six victoires en neuf matchs entre le 9 janvier et cette maudite rencontre face aux Wolves, ce gros bobo a de quoi plomber l’ambiance dans l’Oregon. Car Little faisait partie des principales raisons des bons résultats récents de Portland avec des stats de 13 points (46,4% au tir, 37,8% du parking), 5 rebonds, 2 passes et presque 1 contre de moyenne sur la période. L’ailier de 21 piges – actuellement dans sa troisième saison – rejoint ainsi Damian Lillard à l’infirmerie, mais aussi Larry Nance Jr. ainsi que Robert Covington. Et quelque part, on se demande si cette absence supplémentaire ne va pas convaincre les Blazers de laisser tomber la saison pour mieux rebondir l’an prochain, malgré le fait qu’ils viennent de réintégrer le Top 10 de l’Ouest (bilan global de 20 victoires – 28 défaites) grâce à leur bonne série. À voir mais en tout cas, il faudra surveiller le comportement de Portland lors de la prochaine trade deadline puisque d’après les récentes rumeurs de Bleacher Report, C.J. McCollum, Norman Powell, Jusuf Nurkic et Covington sont tous des candidats au transfert.

Little had shown dramatic improvement this season, especially in January: He averaged 13.1 PPG, 7.5 rebounds, 1.8 assists and shot 45.4 percent from field and 40 percent on 3's in month. His last 2 games: 19.5 points and 7.5 rebounds on 15-for-22 shooting, including 6-for-9 3's. https://t.co/8FHLHModMx — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 27, 2022

Pour en revenir à Nassir Little, c’est particulièrement un coup dur car le jeunot était en pleine ascension. Dans la saison galère des Blazers, caractérisée par des blessures, des résultats médiocres, de l’instabilité en coulisses et pas mal de rumeurs notamment autour de Damian Lillard, Nassir a su s’imposer comme un élément qui compte dans le collectif de Chauncey Billups. On peut même dire qu’il a franchi un gros cap après avoir évolué dans un rôle limité au cours de ses deux premières saisons NBA. 42 matchs joués sur 48, dont 23 en tant que titulaire, quasiment 26 minutes par soir, le tout pour des stats globales de 9,8 points, 5,6 rebonds, 1,3 assist, 0,9 contre et 0,6 interception, à 46% au tir dont 33,1% de loin. C’est du sérieux, mais l’impact du bonhomme dépasse clairement le stade des chiffres : parce que Nassir Little, c’est avant tout une boule d’énergie, un joueur qui pèse grâce à son activité, qui est prêt à se jeter sur tous les ballons et à donner tout ce qu’il a pour aider son équipe, notamment sur le plan défensif. Il se jette d’ailleurs tellement sur tous les ballons qu’il a récemment agacé un certain Kyrie Irving, auquel il n’a pas hésité à répondre indirectement. Bref, on a bien le seum et les fans des Blazers sans doute aussi, car il faisait partie des joueurs kiffants à voir jouer cette année à Portland aux côtés de la pépite Anfernee Simons.

Voir des jeunots qui progressent être brisés dans leur élan comme ça, ça craint. On n’a aucun doute sur le fait que Nassir Little va tout faire pour revenir en force mais on aurait bien voulu voir ce qui lui restait en stock pour le reste de la saison. Il va désormais falloir patienter de longs mois avant de le revoir.

Source texte : ESPN, Bleacher Report