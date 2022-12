Blessé mardi lors de la rencontre entre les Blazers et les Clippers, Nassir Little souffrait de la hanche. Les blouses blanches ont d’abord pensé à un bobo pas trop sérieux, mais Monsieur Petit a passé des examens qui ont révélé une fracture. C’est moins drôle et c’est un coup dur de plus pour Portland.

En NBA, tout va très vite et les fans des Blazers pourront vous le dire. Il y a encore quelques semaines, Portland squattait les hauteurs du Far West et toute la ville pouvait alors se balader avec un grand sourire aux lèvres.

Mais le vent a tourné, les Blazers ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs et ils accumulent les blessures. La dernière en date ? Nassir Little qui vient de faire tamponner son certificat médical pour six semaines à cause d’une fracture au niveau de la hanche subie lors du match face aux Clippers en début de semaine.

